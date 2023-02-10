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Власти Анапы назвали фейком данные о приеме беженцев из Крыма

Власти Анапы опровергли информацию о приеме беженцев из Крыма в случае наступления ВСУ
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Информация о планах разместить в Анапе беженцев из Крыма в случае наступления ВСУ не соответствует действительности, сообщается в телеграм-канале Муниципального центра управления Анапы.

«Обстановка в Краснодарском крае и Крыму стабильная, никаких предпосылок к переселению людей нет», — говорится в сообщении.

Ночью злоумышленники взломали сайт телекомпании «Анапа Регион» и разместили на нем информацию о том, что в Анапу приедут беженцы из Крыма. В сообщении говорилось, что ситуация на крымском направлении может осложниться из-за поставок нового оружия Киеву.

Появившиеся на ресурсе материалы были удалены, а работа сайта — частично восстановлена. В компании назвали появившиеся публикации «дезинформирующими» и заверили, что они не имеют никакого отношения к редакции.

The Times со ссылкой на источники в украинской оборонной сфере сообщала, что, в случае, если Великобритания передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, ВСУ будут готовы применить их для ударов по целям в Крыму. 

В январе несколько европейских стран объявили о поставках танков Украине. Германия, Канада, Польша и другие государства пообещали прислать Киеву танки Leopard, США — Abrams. В МИД Украины говорили о планах получить от союзников 120-140 танков в рамках первой волны поставок.

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В конце января представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты поддерживают власти Украины в вопросе возвращения «своей территории любыми средствами и любым оружием, которое они используют». Зеленский неоднократно говорил о планах вернуть Крым «любыми средствами».

Президент Владимир Путин в свою очередь заявлял, что территория России будет защищена «всеми имеющимися силами и средствами». По словам замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, если ВСУ используют западное оружие против российских территорий, Москва станет «действовать на поражение центров принятия решений».

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Крым Анапа беженцы ВСУ
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