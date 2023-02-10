Песков пообещал позже объявить сроки прямой линии с Путиным
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится, данный вопрос обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
«Как формат общения с людьми, прямая линия по-прежнему на повестке. Безусловно, она состоится. По времени объявим позже», — заявил Песков.
️В августе 2022 года представитель Кремля сообщал о возможном объединении прямой линии президента с его ежегодной пресс-конференцией, но окончательное решение тогда также не было принято.
Песков в мае предупреждал, что из-за начала военной операции на Украине даты проведения прямой линии могут «уйти вправо».
«Может быть, <...> даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — сказал он.
После этого Кремль еще несколько раз переносил мероприятия. В июле Песков говорил, что прямую линию могут перенести на осень, однако точных дат для обоих мероприятий не назвал.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — мероприятие, в ходе которого президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и граждан других стран. Впервые прямая линия состоялось в 2001 году, затем ее начали проводить ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2020 годов. В 2022 году она также не состоялось.