Небензя обусловил рассмотрение предложений Киева «учетом ситуации»

Василий Небензя (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Россия готова рассмотреть предложения Украины по урегулированию конфликта, которые будут учитывать предложения российской стороны, однако Киев в этом не заинтересован. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Наша позиция относительно переговоров с Украиной хорошо известна и изменений не претерпела. Мы по-прежнему готовы рассмотреть серьезные предложения, учитывающие наши предложения и ситуацию «на земле», — сказал Небензя.

Однако, по его словам, сейчас российская сторона не видит предпосылок к этому со стороны Украины. «Украинский режим в них не заинтересован», — подчеркнул постпред.

Небензя напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский еще 30 сентября 2022 года подписал указ, который запрещает переговоры с российским руководством. Он подчеркнул, что даже если бы украинские власти захотели провести переговоры, им бы не позволил это сделать Запад. «Именно они, по сути, и ведут с нами «прокси-войну» до последнего украинца», — добавил дипломат.

После начала российской военной операции на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, однако не смогли добиться конкретных результатов. Стороны обвиняют друг друга в срыве диалога. При этом российская сторона неоднократно отмечала, что готова к переговорам. Так, в начале февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Москва готова приступить к переговорам, если Киев выразит реальную готовность к ним.

Среди условий для переговоров Россия выдвинула внеблоковый и безъядерный статус Украины и признание частью России Крыма и присоединившихся после референдумов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого Зеленский утвердил свое решение об отказе от переговоров с российским президентом.



В конце января Владимир Зеленский вновь подтвердил свой отказ от переговоров с Владимиром Путиным. В Кремле после указа Зеленского заявили, что Москве остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы государства, либо уже будущего президента Украины.