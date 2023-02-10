Семьям погибших при обрушении дома в Новосибирске выплатят по ₽1 млн

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Власти решили выплатить семьям погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске по 1 млн руб. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Андрей Травников, передает «Новосибирск онлайн».

«Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью 1 млн руб.», — передает издание его слова.

По данным «Новосибирск онлайн», жителям дома уже начали выдавать по 100 тыс. руб. С понедельника им также будут компенсировать утраченное имущество в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. на человека.

Подъезд пятиэтажного дома обрушился 9 февраля из-за взрыва газа. После разбора завалов выяснилось, что под обломками погибли 13 человек. Региональный минздрав сообщил о девяти пострадавших. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов дома 14 человек.

Губернатор Травников назвал основной версией причины взрыва и частичного обрушения дома нарушение правил эксплуатации газового оборудования.