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В МЧС подтвердили гибель 13 человек при взрыве газа в Новосибирске

МЧС по Новосибирской области: число жертв взрыва газа и обрушения в доме выросло до 13
Спасатели завершили разбор завалов пятиэтажного дома. В результате обрушения двух подъездов разрушено 30 квартир
Фото: Владимир Николаев / РИА Новости
Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Число погибших при взрыве газа и обрушении в пятиэтажном доме в Новосибирске выросло до 13, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС по области Виктора Орлова. Ранее об этом сообщали агентства со ссылкой на экстренные службы.

По словам Орлова, оснований, что будут обнаружены другие погибшие, нет.

Региональный минздрав сообщает о 12 жертвах и девяти погибших.

Несколько часов назад в МЧС сообщили, что спасатели завершили разбор завалов. К ликвидации последствий взрыва газа было привлечено 358 человек.

Взрыв газа и обрушение в пятиэтажке Новосибирска. Фотогалерея
Фотогалерея 

Взрыв газа в доме на улице Линейной в Заельцовском районе произошел утром 9 февраля. Начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. Губернатор области Андрей Травников назвал основной версией произошедшего нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Пожар потушили, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи сообщили  задержании двух человек, которые представились сотрудниками газовой службы и осмотрели жилой дом за несколько недель до происшествия.

Мэрия пообещала, что пострадавшим жильцам выплатят по 32 тыс. руб.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Новосибирск взрыв газа пятиэтажка МЧС
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Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Новосибирске
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