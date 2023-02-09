Губернатор Травников объявил день траура в Новосибирской области после взрыва газа в доме

Новосибирский губернатор объявил в области траур после взрыва газа в доме

Фото: mchs_official / Telegram

10 февраля объявлено в Новосибирской области днем траура из-за взрыва газа в жилом доме, сообщил губернатор Андрей Травников в телеграм-канале.

«Завтра, 10 февраля, на территории Новосибирской области объявляется день траура», — написал он. Глава региона принес соболезнования семьям погибших.

Взрыв произошел 9 февраля в Новосибирске, на улице Линейной. Два подъезда были частично разрушены, погибли по меньшей мере семь человек. Глава МЧС Александр Куренков не исключал, что под завалами могут найти тела еще восьми человек. Он пояснил, что вероятность обнаружить живых мала из-за низкой температуры в городе и пожара, который случился в доме после взрыва.

Министр не исключил, что на разбор завалов уйдут сутки с момента взрыва.

Газ мог взорваться из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, говорил ранее Травников. Правоохранители уже задержали мужчину и женщину, которые представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и осматривали дом за несколько недель до взрыва, сообщили в СК. Они проходят по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Власти Новосибирска выплатят пострадавшим жильцам дома по 32 тыс. руб. каждому, сообщал прокурор Роман Сивак. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в свою очередь, уточнял, что жильцам, потерявшим квартиры, выплатят по 100 тыс. руб.