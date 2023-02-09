Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 12

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 12

В результате взрыва обрушилось два подъезда дома, начался пожар. Девять человек пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Тела еще нескольких жертв могут быть под завалами

Фото: mchs_official / Telegram

При взрыве газа в жилом доме в Новосибирске погибли по меньшей мере десять человек, сообщил минздрав области. Из-под завалов извлекли тело девятого и десятого погибших.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы и телеграм-канал «112» пишут, что число пострадавших выросло до 12.

Девять пострадавших доставили в стационары Новосибирска. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двоих уже выписали.

Взрыв газа в Новосибирске произошел 9 февраля в жилом доме на улице Линейной. В результате обрушились два подъезда.

Глава МЧС Александр Куренков, сообщая о седьмом погибшем, не исключил, что под завалами найдут тела еще восьми человек. Он пояснил, что вероятность найти живых невысока, так как температура на улице низкая и после взрыва на месте случился пожар. По его словам, на разбор завалов могут уйти сутки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Виновным грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, говорил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В рамках уголовного дела задержали двух человек — мужчину и женщину, которые представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и осматривали дом за несколько недель до взрыва, говорили в СК.

Власти объявили 10 февраля днем траура. Соболезнования в связи со случившимся выразил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он понадеялся, что региональные власти делают «все, что нужно в таких случаях».