Глава МЧС Куренков: восемь человек могут находиться под завалами дома в Новосибирске

Глава МЧС допустил обнаружение еще восьми тел под завалами в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Под завалами дома в Новосибирске могут находиться еще восемь человек, сообщил глава МЧС Александр Куренков, передает «Интерфакс».

По его словам, вероятность найти кого-либо живым мала из-за низкой температуры в городе и пожара, который произошел после взрыва. Глава МЧС подтвердил, что к настоящему моменту число погибших достигло семи.

Куренков добавил, что на разбор завалов обрушенного здания могут уйти сутки с момента происшествия.

Взрыв газа произошел в квартире дома 39 на ул. Линейной утром 9 февраля. В следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщили о двух частично разрушенных подъездах. В результате взрыва возник пожар, под завалами оказались люди.

Губернатор региона Андрей Травников назвал основной версией причины взрыва и частичного обрушения дома нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Власти Новосибирска выплатят пострадавшим жильцам дома по 32 тыс. руб. каждому, сообщал прокурор Роман Сивак. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечал, что жильцам, которые потеряли квартиры, выплатят по 100 тыс. руб.