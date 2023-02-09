Власти Новосибирска назвали размер выплат пострадавшим при взрыве газа

Прокурор Новосибирска Сивак: мэрия выплатит по 32 тыс. руб. пострадавшим при взрыве газа

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Мэрия Новосибирска выплатит пострадавшим жильцам дома, в котором обрушился подъезд после взрыва газа, по 32 тыс. руб. каждому, сообщил прокурор города Роман Сивак, передает «Вести Новосибирск».

«<...> будет выплачена департаментом соцподдержки мэрии каждому пострадавшему сумма в районе 32 тыс. руб. Это первая выплата, которую они получат для поддержки на сегодня-завтра», — отметил Сивак.

Прокурор также отметил, что всех нуждающихся обеспечат лекарствами. «В дальнейшем будут решаться вопросы о выделении квартир из маневренного фонда», — добавил Роман Сивак.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также сообщил, что жильцам, которые потеряли квартиры, выплатят по 100 тыс. руб., пишет ТАСС. «Мы рассматриваем сегодня вопрос. Я думаю, что непосредственно пострадавшим — 100 тыс. [руб.]», — сказал Локоть.

Подъезд пятиэтажного дома обрушился 9 февраля в центре Новосибирска из-за взрыва газа, сообщал губернатор региона Андрей Травников. Дом расположен на улице Линейной в Заельцовском районе. Число погибших в результате инцидента увеличилось до двух человек, писали ТАСС и телеграм-канал «112».