Эксперты оценили снижение выхода на российский рынок зарубежных брендов

В 2022 году на российский рынок вышло вдвое меньше иностранных брендов, чем в 2021-м

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В 2022 году количество вышедших на российский рынок иностранных брендов значительно снизилось по сравнению с 2021-м, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов.

Согласно подсчетам консалтинговой компании Nikoilers, число новых зарубежных марок в прошлом году составило девять (в 2021 году — 19). Среди новых брендов 2022 года — Perspective (раньше был представлен только на маркетплейсах и в мультибрендовой сети), Efor, Ipekyol, Twist (Турция), Alex YVN (Армения), Li-Ning (Китай), L&L Skin (Япония), Vilhelm Parfumerie (США) и Coffee Boom (Казахстан).

В NF Group сообщили об 11 новых брендах. В CORE.XP заявили, что в 2022 году на рынке появилось десять иностранных брендов против 16 в 2021-м.

Nikoliers отмечает, что новых брендов в 2022 году оказалось гораздо меньше, чем ушедших. В 2022 году об окончательном уходе из России объявили 23 ретейлера, еще 27 компаний приостановили работу в стране, подсчитали аналитики. Около 22 иностранных ретейлеров, владеющих 31 брендом, продали российские подразделения топ-менеджменту или холдингам из Турции, Китая и Ближнего Востока.

Партнер Nikoilers Анна Никандрова пояснила, что выход нового бренда на отечественный рынок — трудоемкий процесс, он занимает не менее года. В 2022 году 45 компаний заявили о намерении выйти на российский рынок, но большинство из них пока этого не сделали. 74% компаний, анонсировавших свое появление в России, — из Турции, 7% — из Казахстана, 4% — из Китая и Индии, по 2% — из США, Армении, Японии, Белоруссии и Италии.

Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова связала снижение числа новых брендов с нежеланием компаний инвестировать в российскую экономику из-за рисков. Гендиректор сети «Стокманн» Геннадий Левкин предположил, что «дело не только в туманности перспектив экономики страны, но и в сохраняющихся трудностях с логистикой».

В целом, как считает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, количество новых иностранных брендов в этом году зависит от успеха тех компаний, которые вошли на российский рынок в прошлом.

Иностранные компании стали покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине. Большинство брендов покинули Россию из-за несогласия с действиями российских властей и сложностей, которые возникли из-за санкций. По состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения, а 7% заявили о полном уходе с рынка без продажи бизнеса, следует из исследования Центра стратегических разработок (ЦСР). Как писала в июне газета The Wall Street Journal, потери иностранных компаний в России на фоне санкций составили $59 млрд.