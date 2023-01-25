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Французский производитель электрооборудования Legrand уйдет из России

Французский производитель электрооборудования Legrand объявил о планах уйти из России
Legrand работала в России с 1993 года, здесь у нее два завода. В связи с уходом из страны компания ожидает обесценивания активов на €150 млн
Фото: legrandgroup.com
Фото: legrandgroup.com

Французская компания Legrand, которая производит электрооборудование — от удлинителей до зарядок для электромобилей, объявила о намерении уйти из России, соответствующее заявление размещено на сайте компании.

«В свете меняющейся ситуации, в частности растущих операционных трудностей и неопределенности, Legrand решила уйти из России и рассматривает различные варианты, чтобы обеспечить передачу своего бизнеса на наилучших условиях», — сказано в сообщении.

Компания указала, что в прошлом году на продажи в России приходилось 1,5% от общих объемов. В связи с уходом из страны активы на €150 млн собираются признать обесценившимися.

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«Legrand считает, что такой уход является наилучшим вариантом для дальнейшего соблюдения применимых нормативных актов и обеспечения непрерывности деятельности на местном уровне для своих сотрудников и клиентов в долгосрочной перспективе», — сообщила компания.

На российском сайте Legrand говорится, что компания выпускает устройства для систем «умного» дома, зарядные устройства, в том числе для электромобилей, удлинители, выключатели, кабели, оборудование для домофонов и т.д. В России представлены бренды BTicino, Cablofil, Estap, Vantage, Minkels, Raritan, «Контактор» и др. Первое представительство в стране открыли в 1993 году, у компании есть два завода в Ульяновской области.

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С февраля прошлого года десятки зарубежных компаний объявили о своем уходе из России. В октябре РБК опубликовал результаты исследования Центра стратегических разработок «Картина иностранного бизнеса: уйти нельзя остаться», согласно которому на начало сентября 2022-го 34% крупнейших иностранных компаний (к ним было отнесено 600 фирм), работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с рынка без продажи бизнеса. Эти компании к тому моменту «потеряли от $200 млрд до $240 млрд», оценили эксперты центра.

Forbes в январе 2023-го со ссылкой на исследование швейцарских экономистов Саймона Эвенетта из Университета Санкт-Галлена и Никколо Пизани из бизнес-школы IMD писал, что с февраля и до конца 2022-го из России ушло 8,5% компаний из ЕС и G7. Экономисты указали, что в феврале прошлого года в России работали 2,4 тыс. «дочек» 1,4 тыс. западных компаний. К концу ноября только 120 западных фирм смогли продать хотя бы одну свою дочернюю структуру в России, указали экономисты.

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