Блинкен и Столтенберг допустили скорое вступление Швеции в НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Limp Bizkit выпустила клип с Путиным, Байденом и фразой «мы можем лучше» Политика, 02:07
Bloomberg узнал об уходе в отставку советника Белого дома по России Политика, 01:54
В Турции после землетрясения заблокировали Twitter и Tiktok Технологии и медиа, 01:42
Макрон призвал провести конференцию для мира на Украине Политика, 01:18
«Дочка» «Росатома» пообещала российским электромобилям уникальные батареи Авто, 01:00
Польский генерал заявил об отсутствии у ВСУ сил для контрнаступления Политика, 00:47
Блинкен и Столтенберг допустили скорое вступление Швеции в НАТО Политика, 00:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов об унижении России Политика, 00:35
Что происходит в эпицентре землетрясения в Турции. Репортаж РБК Общество, 00:15
«Реал» победил «Аль-Ахли» и вышел в финал клубного ЧМ Спорт, 00:06
«Последний шанс». Сможет ли Дзюба перезапустить карьеру в «Локомотиве» Спорт, 00:00
Счетная палата нашла проблемы в финансировании автотрассы в Китай Бизнес, 00:00
Путин на Совбезе обсудил пожарную безопасность и снижение риска паводков Политика, 08 фев, 23:39
Блинкен объяснил поставки Украине нового оружия планами наступления ВСУ Политика, 08 фев, 23:32
Политика ,  
0 

Блинкен и Столтенберг допустили скорое вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь Блинкен: Швеция и Финляндия вступят в НАТО в скором времени

Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен завершиться как можно скорее, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Их слова приводятся на сайте НАТО.

Он отметил, что Финляндия и Швеция пока интегрируются в гражданские и военные структуры Североатлантического альянса.

«Это немыслимо, чтобы союзники не стали действовать, если Финляндия или Швеция окажутся под давлением. Важно, чтобы мы завершили этот процесс членства как можно скорее», — сказал Столтенберг.

Блинкен отметил, что США будут добиваться завершения процесса вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО к саммиту в Вильнюсе в июле.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Для вступления в альянс кандидаты должны ратифицировать двустороннее соглашение с членами НАТО, этого еще не сделали Турция и Венгрия.

Однако в январе текущего года в Стокгольме прошла акция против членства страны в альянсе, в ходе которой лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм «не может больше ожидать» от Анкары одобрения заявки в НАТО. При этом в отношении Финляндии может быть принято иное решение, отметил он.

Читайте на РБК Pro
Как эмбарго на нефтепродукты отразится на компаниях из России
Ваша компания на деле уже принадлежит кредиторам. Что на это указывает
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
Дискомфорт от важных дел: почему люди отвлекаются каждые пять минут

Затем в шведском МИДе сообщили о приостановке процесса вступления страны в альянс. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар объяснял, что Анкара не станет одобрять заявку Стокгольма в НАТО, пока не будут выполнены обязательства по выдаче Турции террористов (речь идет о членах «Рабочей партии Курдистана»).

Теги
Энтони Блинкен Швеция Финляндия НАТО Йенс Столтенберг
Материалы по теме
В Турции объяснили позицию по вступлению Швеции в НАТО
Политика
Эрдоган не исключил шокирующее для Швеции решение по заявке Финляндии
Политика
Турция допустила отдельное рассмотрение заявки Финляндии по НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter