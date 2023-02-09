Блинкен и Столтенберг допустили скорое вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь Блинкен: Швеция и Финляндия вступят в НАТО в скором времени

Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен завершиться как можно скорее, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Их слова приводятся на сайте НАТО.

Он отметил, что Финляндия и Швеция пока интегрируются в гражданские и военные структуры Североатлантического альянса.

«Это немыслимо, чтобы союзники не стали действовать, если Финляндия или Швеция окажутся под давлением. Важно, чтобы мы завершили этот процесс членства как можно скорее», — сказал Столтенберг.

Блинкен отметил, что США будут добиваться завершения процесса вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО к саммиту в Вильнюсе в июле.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Для вступления в альянс кандидаты должны ратифицировать двустороннее соглашение с членами НАТО, этого еще не сделали Турция и Венгрия.

Однако в январе текущего года в Стокгольме прошла акция против членства страны в альянсе, в ходе которой лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм «не может больше ожидать» от Анкары одобрения заявки в НАТО. При этом в отношении Финляндии может быть принято иное решение, отметил он.

Затем в шведском МИДе сообщили о приостановке процесса вступления страны в альянс. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар объяснял, что Анкара не станет одобрять заявку Стокгольма в НАТО, пока не будут выполнены обязательства по выдаче Турции террористов (речь идет о членах «Рабочей партии Курдистана»).