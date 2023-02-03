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В Турции объяснили позицию по вступлению Швеции в НАТО

Хулуси Акар: Швеция не выполнила обязательства по экстрадиции террористов в Турцию

Швеция пока не выполнила обязательства по выдаче Анкаре террористов, что предусмотрено подписанным с ней и Финляндией в июне 2022 года в Мадриде меморандумом о принятии в НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Как заявил Акар, пока Швеция не выполнит эти обязательства, турецкая сторона не станет одобрять заявку страны в НАТО.

«Пока террористам оказывают поддержку, не выполняют своих обязательств и сохраняются ограничения в вопросе экспорта [продукции оборонной промышленности], Турция никоим образом не может ответить "да" [на заявку Швеции в НАТО]. К сожалению, до сегодняшнего дня особенно Швецией не предпринято достаточных шагов в этом направлении», — заявил Акар.

Ранее власти Турции объявили, что наложат вето на вступление в НАТО и Швеции, и Финляндии из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме шведским радикалом. Однако в воскресенье президент Реджеп Эрдоган сообщил, что у Финляндии меньше препятствий для вступления в Североатлантический альянс. Это совпало с отказом от эмбарго на поставки из этой страны специальных марок стали, необходимых для нужд турецкого военного ведомства.

В декабре прошлого года суд в Швеции отказался экстрадировать в Турцию бывшего главного редактора издания Zaman Бюлента Кенеша. Его выдача была одним из условий Анкары по одобрению заявки о НАТО. Кенеша в Турции подозревают в причастности к попытке государственного переворота 2016 года. Власти Швеции заявили, что не могут повлиять на решение суда.

Теги
Турция Швеция НАТО Минобороны Турции
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