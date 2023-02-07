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Iltalehti узнала о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции

Iltalehti: Финляндия при согласовании ее членства готова вступить в НАТО без Швеции

Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если все страны — члены альянса ратифицируют ее членство, сообщает газета Iltalehti со ссылкой на источники во внешнеполитических и силовых кругах страны.

По их словам, соглашение с Турцией было достигнуто в конце прошлого года, а власти обсуждали этот вопрос на прошлой неделе.

«Стоит учитывать факт: мы сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего», — сказал один из собеседников издания.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Для вступления в альянс кандидаты должны ратифицировать двустороннее соглашение с членами НАТО, этого еще не сделали Турция и Венгрия.

В январе текущего года Турция объявила, что наложит вето на вступление обеих стран в НАТО из-за недавнего инцидента с сожжением Корана в Стокгольме шведским праворадикалом. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что у Финляндии меньше препятствий для вступления в Североатлантический альянс.

После этого в шведском МИДе сообщили о приостановке процесса вступления страны в альянс. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар объяснял, что Анкара не станет одобрять заявку Стокгольма в НАТО, пока не будут выполнены обязательства по выдаче Турции террористов (речь идет о членах Рабочей партии Курдистана).

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