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Си Цзиньпин говорил Синдзо Абэ, что не стал бы коммунистом в США

Председатель Китая Си Цзиньпин говорил экс-премьеру Японии Синдзо Абэ, что не вступил бы в Коммунистическую партию, если бы родился в США. Вместо этого он предпочел бы стать членом Демократической или Республиканской партии, передает Bloomberg со ссылкой на мемуары Абэ, которые вышли в Японии.

Книга называется «Абэ Синдзо: Кайкороку» (в переводе с японского — мемуары), уточняет Yomiuri Shimbun. Она поступила в продажу в Японии 8 февраля и основана на серии интервью с Абэ. В мемуарах описывается общение политика с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

«Другими словами, он (Си Цзиньпин. — РБК) не видел никакого смысла в партии, которая не обладает политической властью», — говорил Абэ.

Синдзо Абэ был премьер-министром Японии в 2006–2007 годах, а затем — с 2012 по 2020 год. Он умер 8 июля 2022 года после покушения в префектуре Нара. Когда политик выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии Японии, которую ранее возглавлял, в него выстрелил местный житель Тэцуя Ямагами. Абэ получил ранения в область груди и шеи и позднее умер в больнице.

Ямагами признал вину в убийстве. Свой поступок он объяснил несогласием с политикой Абэ. Позднее мужчина сказал, что считал Абэ связанным с некой группировкой. Ямагами рассказал, что в его семье испортились отношения, после того как его мать пожертвовала этой группировке деньги. Агентство Kyodo писало, что речь шла о секте «Церковь объединения», куда мать Ямагами отнесла 100 млн иен ($720 тыс.). В январе телеканал TBS со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщил, что экспертиза признала японца вменяемым.

Теги
Синдзо Абэ мемуары Си Цзиньпин коммунистическая партия США
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