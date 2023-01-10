TBS узнал, что убийцу Абэ признали вменяемым

Тэцуя Ямагами (Фото: Jiji Press / EPA / ТАСС)

Прокуратура префектуры Нара признала вменяемым 42-летнего бывшего моряка Сил самообороны Японии Тэцую Ямагами, которого обвиняют в убийстве экс-премьера страны Синдзо Абэ, решение принято по итогам психиатрической экспертизы. Об этом сообщает телеканал TBS со ссылкой на источники, близкие к следствию.

В ближайшее время подозреваемого переведут из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму города Нара, уточняет телеканал.

Синдзо Абэ был премьер-министром Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. 8 июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии в городе Нара, Ямагами дважды выстрелил в него.

Абэ получил ранения в область груди и шеи. Политика экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Ямагами арестовали и направили на психиатрическую экспертизу.

Ямагами признал вину в убийстве. Свой поступок задержанный объяснил несогласием с политикой Абэ. Позднее он пояснил, что считал Абэ связанным с некой группировкой. Ямагами рассказал, что в его семье испортились отношения после того, как его мать пожертвовала этой группировке деньги. Агентство Kyodo писало, что речь шла о секте «Церковь объединения», куда мать Ямагами отнесла 100 млн иен ($720 тыс.).

Через четыре дня после покушения, 12 июля, состоялись фактические похороны Абэ, а 27 сентября — государственные. На них присутствовали представители 217 стран, регионов и международных организаций, Россию представлял специальный представитель президента по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.

Государственные похороны обычно проводят для членов императорской семьи Японии, Абэ стал вторым премьер-министром страны, удостоенным такой церемонии.