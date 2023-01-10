Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
В Норильске самолет выкатился за пределы полосы перед взлетом Общество, 08:39
В связанном с Байденом аналитическом центре нашли секретные документы Политика, 08:29
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:29
Концы в воду: как российские компании скрывают свое происхождение Pro, 08:27
TBS узнал, что убийцу Абэ признали вменяемым Политика, 08:16
В ЕС заявили о риске потери независимости в космической отрасли Политика, 08:11
Какие станции московского метро откроются в 2023 году Недвижимость, 08:00
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Россияне стали больше тратить на новогодних каникулах Общество, 08:00
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 07:55
В Индии не нашли бомбу в севшем из-за «минирования» самолете Azur Air Общество, 07:46
Бэйл ушел из футбола в 33 года. Кто еще из звезд рано завершил карьеру Спорт, 07:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Минобороны показало видео пуска ракет «Искандер» по объектам ВСУ Политика, 07:15
Кибербезопасность на аутсорсинге: как защитить инфраструктуру региона РБК и РТК-Солар, 07:10
Политика ,  
0 

TBS узнал, что убийцу Абэ признали вменяемым

TBS: прокуратура признала вменяемым убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Тэцуя Ямагами
Тэцуя Ямагами (Фото: Jiji Press / EPA / ТАСС)

Прокуратура префектуры Нара признала вменяемым 42-летнего бывшего моряка Сил самообороны Японии Тэцую Ямагами, которого обвиняют в убийстве экс-премьера страны Синдзо Абэ, решение принято по итогам психиатрической экспертизы. Об этом сообщает телеканал TBS со ссылкой на источники, близкие к следствию.

В ближайшее время подозреваемого переведут из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму города Нара, уточняет телеканал.

Синдзо Абэ был премьер-министром Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. 8 июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии в городе Нара, Ямагами дважды выстрелил в него.

Абэ получил ранения в область груди и шеи. Политика экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Ямагами арестовали и направили на психиатрическую экспертизу.

Ямагами признал вину в убийстве. Свой поступок задержанный объяснил несогласием с политикой Абэ. Позднее он пояснил, что считал Абэ связанным с некой группировкой. Ямагами рассказал, что в его семье испортились отношения после того, как его мать пожертвовала этой группировке деньги. Агентство Kyodo писало, что речь шла о секте «Церковь объединения», куда мать Ямагами отнесла 100 млн иен ($720 тыс.).

Через четыре дня после покушения, 12 июля, состоялись фактические похороны Абэ, а 27 сентября — государственные. На них присутствовали представители 217 стран, регионов и международных организаций, Россию представлял специальный представитель президента по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.

Читайте на РБК Pro
Пять инвестидей на российском рынке в 2023 году: выбор аналитиков
Группа риска: какие сотрудники легче всего меняют место работы
Провал — впереди. Каким был 2022 год для коммерческой недвижимости Москвы
Что такое сверхчувствительность и как она помогает карьере — Quartz

Государственные похороны обычно проводят для членов императорской семьи Японии, Абэ стал вторым премьер-министром страны, удостоенным такой церемонии.

Теги
Синдзо Абэ психиатрическая экспертиза
Материалы по теме
Государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Фоторепортаж
Политика
Швыдкой почтил память Синдзо Абэ на церемонии госпохорон. Видео
Политика
Токио не разрешит Путину участвовать в официальных похоронах Абэ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter