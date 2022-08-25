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Начальник японской полиции уйдет в отставку из-за убийства Абэ

Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images

Начальник главного управления полиции Японии Итару Накамура уйдет в отставку из-за убийства бывшего премьера страны Синдзо Абэ. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает агентство Kyodo.

На брифинге объявляли итоги расследования нарушений при обеспечении безопасности экс-премьера. В ходе мероприятия Накамура сказал, что покинет свой пост, так как несет ответственность за убийство.

Ранее начальник полиции уже признавал, что во время поездки Абэ были проблемы с безопасностью, в том числе с размещением охранников. Накамура обещал изучить их, чтобы предотвратить подобные инциденты. Перед этим глава полиции префектуры Нара, где напали на Абэ, Томоаки Онидзука сказал, что на подготовку плана обеспечения безопасности охране отвели всего один день. При этом маршрут поездки Абэ изменили накануне визита.

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Синдзо Абэ

Бывшего премьера Японии Синдзо Абэ 8 июля застрелил 41-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами, когда тот выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии, которую ранее возглавлял. Политик получил два огнестрельных ранения — в область груди и шеи. Его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.

Ямагами объяснял свой поступок недовольством политикой экс-премьера, но затем изменил показания и сообщил, что считал Абэ связанным с некой группировкой, которой жертвовала деньги его мать. Со временем из-за пожертвований в семье Ямагами начали портиться отношения. Kyodo писало, что стрелок был в обиде на секту «Церковь объединения», куда его мать отнесла около ¥100 млн ($720 тыс.) со страховки умершего мужа. В результате Ямагами был вынужден отказаться от учебы. Убийцу премьера арестовали до 29 ноября, он проходит психиатрическую экспертизу.

В самой церкви заявили, что вернули семье Ямагами ¥50 млн, хотя никаких записей о суммах ее пожертвований у организации не было. Дядя стрелка обвинил секту в попытке уйти от ответственности.

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Тело Абэ кремировали и похоронили 12 июля, государственные похороны состоятся 27 сентября в Токио.

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