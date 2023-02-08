Патрушев заявил об отсутствии данных о виновных во взрывах на Nord Stream
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ему неизвестно, кто устроил взрывы на «Северных потоках». Об этом он заявил после публикации статьи американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к терактам.
«Если они сообщили, вы у них и спросите. Я не располагаю [информацией], кто подорвал», — сказал Патрушев (цитата по «РИА Новости»).
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре. Херш в своем материале со ссылкой на анонимный источник написал, что подрыв организовали американские водолазы-диверсанты при содействии спецслужб Норвегии под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в июне 2022 года. Спустя три месяца заложенные взрывные устройства были приведены в действие и разрушили три из четырех труб газопроводов системы. Для этого использовался сигнал, поданный с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.
Представитель Белого дома Эндриенн Уотсон назвала изложенную Хершем информацию «ложью и полной выдумкой». Пентагон опроверг причастность к взрывам.
Сразу после теракта Патрушев назвал США «основным выгодополучателем» нарушения работы газопроводов, но отметил, что у России нет данных о причастности спецслужб западных стран. Президент Владимир Путин обвинял в случившемся «англосаксов».
Расследованием занимаются Дания, Швеция и Германия. Генпрокурор ФРГ Петер Франк 4 февраля заявил, что у немецких следователей нет доказательств того, что за взрывами стоит Россия.