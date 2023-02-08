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Патрушев заявил об отсутствии данных о виновных во взрывах на Nord Stream

Патрушев заявил об отсутствии у него данных о том, кто подорвал «Северные потоки»
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: МИД России / Global Look Press )

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ему неизвестно, кто устроил взрывы на «Северных потоках». Об этом он заявил после публикации статьи американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к терактам.

«Если они сообщили, вы у них и спросите. Я не располагаю [информацией], кто подорвал», — сказал Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре. Херш в своем материале со ссылкой на анонимный источник написал, что подрыв организовали американские водолазы-диверсанты при содействии спецслужб Норвегии под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в июне 2022 года. Спустя три месяца заложенные взрывные устройства были приведены в действие и разрушили три из четырех труб газопроводов системы. Для этого использовался сигнал, поданный с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.

Представитель Белого дома Эндриенн Уотсон назвала изложенную Хершем информацию «ложью и полной выдумкой». Пентагон опроверг причастность к взрывам.

Сразу после теракта Патрушев назвал США «основным выгодополучателем» нарушения работы газопроводов, но отметил, что у России нет данных о причастности спецслужб западных стран. Президент Владимир Путин обвинял в случившемся «англосаксов».

Расследованием занимаются Дания, Швеция и Германия. Генпрокурор ФРГ Петер Франк 4 февраля заявил, что у немецких следователей нет доказательств того, что за взрывами стоит Россия.

Теги
Николай Патрушев Совбез России Северный поток Северный поток 2
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