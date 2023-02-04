Германия не выявила причастности Москвы к взрывам на «Северных потоках»

В ФРГ не нашли доказательств причастности Москвы к взрывам на газопроводах «Северный поток». Ранее газета The Times писала, что власти рассматривают версию, что за взрывом стоит одно из «западных государств»

Петер Франк (Фото: Uli Deck / dpa / Global Look Press)

В настоящее время у немецких следователей нет доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил генпрокурор ФРГ Петер Франк.

«На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается», — ответил Франк на соответствующий вопрос.

Как рассказал Франк, в настоящее время взяты пробы воды и почвы, а также части трубопроводов с соответствующих участков взрывов.

Также Франк напомнил, что Дания и Швеция проводят собственное расследование. Взрывы произошли в их экономических зонах. «Однако мы на связи», — констатировал Франк.

Утечки на обеих нитках «Северного потока» и на нитке «Северного потока-2» после взрывов произошли в конце сентября прошлого года. Место происшествия обследовали оператор газопроводов Nord Stream AG и «Газпром».

Оператор заявил, что в шведских водах был полностью разрушен участок трубы, фрагменты разбросало в радиусе не менее 250 м, там обнаружили «кратеры техногенного характера» глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Стокгольм сообщал, что на месте взрывов на газопроводах нашли «посторонние предметы» и следы взрывчатки.

Германия начала собственное расследование в октябре. Как писала британская газета The Times, немецкая сторона все еще готова рассматривать версию, что газопровод взорвало «западное государство», чтобы обвинить в этом Россию. В конце 2022 года экс-глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Август Ханнинг отмечал, что к взрывам газопроводов могут быть причастны США, Украина, Польша и Великобритания, у каждой из них есть «свои причины». При этом версия о причастности России тоже рассматривается.

Российские власти винят во взрывах Запад. Президент России Владимир Путин обвинил во взрывах газопроводов «англосаксов».