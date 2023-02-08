Рогов заявил о необходимости отодвинуть украинские войска на 150 км
Российской армии необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения вглубь «постукраинского пространства» на 150 километров, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Такое заявление он сделал в связи с решением США выделить Украине новый пакет военной помощи на общую сумму cвыше $2 млрд. В него войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, беспилотники Puma.
«Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 км. Риски большие, и нужно действовать на упреждение. Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу, поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб», — передает агентство слова Рогова.
Он считает, что сдвиг линии фронта позволит обезопасить освобожденные части новых регионов страны и территории, которые находятся в тылу.
Накануне Владимир Рогов заявлял, что линия фронта в Запорожской области стабилизировалась, российские войска закрепились и удерживают позиции. «Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их», — добавил он. 31 января Рогов сообщал, что российская армия закрепилась на рубежах, отбитых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.
Под контролем России находится часть области. Под контролем Украины остается региональный центр, город Запорожье. Осенью прошлого года по итогам референдума регион был включен в состав страны (наравне с Херсонской областью, ДНР и ЛНР; Украина итоги голосования не признает).
Опрошенные Reuters эксперты рассказали, что из-за возможных поставок Украине самонаводящихся ракет GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью более 150 км российские военные могут сменить тактику боевых действий.
Том Карако, эксперт по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что Украина выиграла бы от оружия еще большей дальности, но и поставки GLSDB являются «действительно важным шагом», который «заставит русских гадать», что предпримут украинские военные.
По словам украинского военного эксперта Александра Мусиенко, с тем вооружением, которое есть у Киева сейчас, ВСУ не способны атаковать объекты на расстоянии более 80 км. Но с поставками GLSDB ситуация изменится, российским силам «придется адаптироваться» и «перемещать военные объекты еще дальше от линии фронта».