Рогов заявил о необходимости отодвинуть украинские войска на 150 км

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Российской армии необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения вглубь «постукраинского пространства» на 150 километров, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Такое заявление он сделал в связи с решением США выделить Украине новый пакет военной помощи на общую сумму cвыше $2 млрд. В него войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, беспилотники Puma.



«Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 км. Риски большие, и нужно действовать на упреждение. Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу, поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб», — передает агентство слова Рогова.

Он считает, что сдвиг линии фронта позволит обезопасить освобожденные части новых регионов страны и территории, которые находятся в тылу.

Накануне Владимир Рогов заявлял, что линия фронта в Запорожской области стабилизировалась, российские войска закрепились и удерживают позиции. «Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их», — добавил он. 31 января Рогов сообщал, что российская армия закрепилась на рубежах, отбитых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Под контролем России находится часть области. Под контролем Украины остается региональный центр, город Запорожье. Осенью прошлого года по итогам референдума регион был включен в состав страны (наравне с Херсонской областью, ДНР и ЛНР; Украина итоги голосования не признает).

Опрошенные Reuters эксперты рассказали, что из-за возможных поставок Украине самонаводящихся ракет GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью более 150 км российские военные могут сменить тактику боевых действий.



Том Карако, эксперт по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что Украина выиграла бы от оружия еще большей дальности, но и поставки GLSDB являются «действительно важным шагом», который «заставит русских гадать», что предпримут украинские военные.



По словам украинского военного эксперта Александра Мусиенко, с тем вооружением, которое есть у Киева сейчас, ВСУ не способны атаковать объекты на расстоянии более 80 км. Но с поставками GLSDB ситуация изменится, российским силам «придется адаптироваться» и «перемещать военные объекты еще дальше от линии фронта».