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Рогов сообщил о взрыве в Энергодаре

Владимир Рогов: в Энергодаре прозвучал громкий взрыв

В Энергодаре прозвучал громкий взрыв, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Взрыв прогремел примерно в 7:50 мск. Наиболее громко он был слышен в пятом микрорайоне города.

Энергодар расположен на северо-западе Запорожской области, на левом берегу Днепра. В городе находится Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция по установленной мощности. За время военных действий она многократно подвергалась обстрелам.

С конца февраля 2022 года ЗАЭС находится под контролем российских войск. После присоединения Запорожской области к России президент Владимир Путин поручил принять объекты станции в федеральную собственность.

Теги
Энергодар Запорожская область Владимир Рогов
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