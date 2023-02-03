Рогов сообщил о взрыве в Энергодаре

В Энергодаре прозвучал громкий взрыв, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Взрыв прогремел примерно в 7:50 мск. Наиболее громко он был слышен в пятом микрорайоне города.

Энергодар расположен на северо-западе Запорожской области, на левом берегу Днепра. В городе находится Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция по установленной мощности. За время военных действий она многократно подвергалась обстрелам.

С конца февраля 2022 года ЗАЭС находится под контролем российских войск. После присоединения Запорожской области к России президент Владимир Путин поручил принять объекты станции в федеральную собственность.