В Запорожской области сообщили о стабилизации линии фронта

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Линия фронта в Запорожской области стабилизировалась, российские войска закрепились и удерживают позиции, заявил «РИА Новости» член главного совета областной администрации Владимир Рогов. «Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их», — добавил он.

Под контролем России находится часть области. Региональный центр, город Запорожье, остается под контролем Украины. Осенью 2022 года в подконтрольной России части области прошел референдум, по итогам которого регион был включен в состав страны (наравне с Херсонской областью, ДНР и ЛНР; Украина итоги голосования не признает).

Администрация области с начала 2023 года заявляла об активизации боевых действий в регионе. 29 января Рогов сообщил, что под контроль России перешло несколько населенных пунктов. 31 января он же рассказал, что российские войска закрепились на новых рубежах.