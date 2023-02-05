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Шольц заявил о «консенсусе» с Зеленским об отказе от ударов по России

Шольц заявил о «консенсусе» с Зеленским об отказе от ударов по России из западного оружия
Пентагон сообщал о новом пакете военной помощи Киеву, в который вошли дальнобойные ракеты. Ранее Зеленский многократно заявлял, что Киев не будет наносить удары по России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о достижении «консенсуса» с президентом Украины Владимиром Зеленским об отказе от ударов по территории России из западного оружия.

«По этому вопросу есть консенсус», — сказал Шольц в интервью Bild. Так он ответил на вопрос, есть ли соглашение с Зеленским о том, что западное оружие будет использоваться только на Украине и его не станут применять для ударов по территории России.

Зеленский неоднократно отмечал, что Киев не намерен наносить удары по российской территории. «Нас интересует только наша собственная территория», — говорил он в июне прошлого года.

2 февраля министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о потребности Киева в западном дальнобойном оружии, также заявил о готовности предоставить гарантии, что оно не будет использовано для обстрела территории России. Однако Украина и страны Запада не признают присоединение к России Крыма в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2022-м.

После того, как Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли дальнобойные ракеты, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если Украина атакует российские объекты в Крыму, ни о каких переговорах не может быть и речи. В этом случае со стороны России возможны «только удары возмездия». «Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — пообещал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, в случае ударов «вглубь России» ответ Москвы может быть любым, он будет «быстрым, жестким и убедительным». Медведев заявил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз и готова применять все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания».

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Теги
Германия Олаф Шольц Владимир Зеленский вооружение
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