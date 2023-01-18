При крушении вертолета в Броварах погиб глава МВД Украины
В результате крушения вертолета в городе Бровары Киевской области погибло руководство МВД Украины — министр Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, сообщил руководитель национальной полиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).
«Всего сейчас известно о 16 погибших, в том числе 2 ребенка», — написал он.
Позже в МВД Украины сообщили, что число погибших выросло до 18 человек, среди них трое детей. При этом глава Киевской области Алексей Кулеба сообщает о 17 погибших, в том числе двух детях.
Вертолет упал рядом с жилым домом и детским садом в Броварах. В результате произошел взрыв и начался пожар. Детей и воспитателей из детского сада эвакуировали. Как сообщил Клименко, вертолет принадлежал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
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