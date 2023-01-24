Зеленский назначил экс-главу Киевской ВГА замглавы президентского офиса

Тимошенко в декабре обвинили в использовании Porsche Taycan и проживании в доме бизнесмена, источник в Верховной раде назвал это «красной тряпкой» для Запада, настоявшего на увольнении. Место Тимошенко занял Алексей Кулеба

Алексей Кулеба (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Бывший руководитель военной администрации (ВГА) Киевской области Алексей Кулеба стал заместителем главы офиса президента Украины, указ об этом подписал украинский лидер Владимир Зеленский, он размещен на сайте.

Кулеба покинул пост главы Киевской ВГА ранее в этот же день, как и один из предыдущих заместителей главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Тимошенко занимал этот пост с 2019 года. В декабре прошлого года «Украинская правда» выпустила расследование о нем, там говорилось, что Тимошенко пользуется дорогим автомобилем Porsche Taycan предпринимателя Вемира Давитяна и живет в доме другого предпринимателя, Игоря Никонова. Тимошенко информацию газеты не отрицал, но настаивал, что брал автомобиль всего несколько раз (это противоречило записям с камер видеонаблюдения), а дом был арендован на коммерческих условиях. «Последним триггером стала его история с Porsche. Это прямая красная тряпка для западных партнеров. На его увольнении настаивали именно они», — рассказал изданию «Левый берег» источник в Верховной раде.

Зеленский накануне анонсировал масштабные кадровые решения «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе», но не пояснил детали перестановок и с чем они связаны. «Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо. В каждой ситуации будем подробно разбираться. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных», — отметил он.

Должностей затем лишились помимо Тимошенко заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко и заместители министра развития общин, территорий и инфраструктуры Вячеслав Негода и Иван Лукеря. Уволены были и несколько глав региональных военных администраций: помимо Кулебы это Ярослав Янушевич (Херсонская область), Дмитрий Живицкий (Сумская область), Валентин Резниченко (Днепропетровская область) и Александр Старух (Запорожская область).

В Еврокомиссии заявили, что отмечают прогресс в борьбе с коррупцией на Украине, подчеркнув большой объем предстоящей работы.