Сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение в Турции магнитудой 5,4

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В восточной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 10:11 мск. Эпицентр находился в 33 км к юго-востоку от Малатьи и в 16 км к северу от города Синджик. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В центральной части Турции ранее сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 43 км от Анкары и в 13 км от города Бесни. Очаг также залегал на глубине 10 км.

6 февраля в Турции и Сирии произошли два сильных землетрясения магнитудой более 7. В результате землетрясения в Турции погиб 3381 человек, пострадали 20,4 тыс. В стране обрушилось не менее 5775 зданий. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал толчки сильнейшими в истории страны почти за сто лет.

Агентство SANA со ссылкой на Минздрав сообщало, что в Сирии, которую также затронуло землетрясение, погибли 711 человек и 1431 получил травмы. При этом телеканал Al Arabiya сообщал более чем о 1,4 тыс. жертв в стране.