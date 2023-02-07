Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3381, пострадали 20,4 тыс. человек

Число пострадавших при крупнейшем с 1939 года землетрясении в Турции достигло 20,4 тыс., погибли более 3,3 тыс. В стране объявлен траур до конца недели, более 300 тыс. человек временно размещены в приютах

Фото: Umit Bektas / Reuters

В результате землетрясения в Турции погиб 3381 человек, пострадали 20,4 тыс., сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям, передает Haberturk. В стране обрушились не менее 5775 зданий.

Вице-президент Турции Фуат Октай сказал, что живыми из-под завалов достали 7,8 тыс. человек, 338 тыс. человек временно разместили в приютах, общежитиях и университетах, сообщило Anadolu. В разборе завалов участвуют более 13,7 тыс. человек.

На юго-востоке Турции за прошлые сутки произошло два землетрясения — в 4:17 по местному времени магнитуда составила 7,7 балла, в 13:24 — 7,6 балла.

Землетрясения стали крупнейшими почти за сто лет — с 1939 года, указал турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган. Тогда магнитуда достигла 7,9 балла, а число погибших превысило 33 тыс. человек. Глава государства объявил траур до воскресенья, 12 февраля. На этот период в стране и всех дипломатических представительствах за рубежом приспустили флаги.

Евросоюз, НАТО и еще 45 стран предложили Анкаре помощь. Россия направила в страну спасателей и пообещала еще два самолета с ними Турции и один — Сирии.

Подземные толчки зафиксировали станции в Греции, Египте, Грузии, Абхазии, на Кипре и даже в Гренландии. Ночное землетрясение ощущалось на севере Сирии, в приграничных с Турцией районах, а также городах Латакия, Алеппо, Тартус и др. Второе землетрясение, как писала Al Jazeera, почувствовали в Дамаске и провинции Латакия.