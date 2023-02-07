Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 3000

Число жертв увеличилось до 2921 человека, более 15,8 тыс. пострадали

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 2921 человека, пишет Milliyet со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Еще 15 834 пострадали. Помощь предложили 65 стран.

Агентство SANA со ссылкой на Минздрав сообщает, что в Сирии, которую также затронуло землетрясение, погибли 711 человек и 1431 получил травмы. Толчки были в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе. При этом телеканал Al Arabiya сообщал более чем о 1,4 тыс. жертв в Сирии.

Ранее сообщалось о 2379 погибших и 14 483 пострадавших в Турции.

6 февраля Турцию и Сирию сотрясли два сильных землетрясения, магнитуда превышала 7. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал толчки сильнейшими в истории страны с 1939 года. В республике объявили национальный траур до 12 февраля.

Более 100 российских спасателей уже прибыли в Турцию для помощи в ликвидации последствий бедствия.