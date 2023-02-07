Что известно о крупнейшем за 80 лет землетрясении в Турции и Сирии и его последствиях

Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное

Для Турции землетрясение стало самым мощным с 1939 года, оно произошло в ночь на 6 февраля, затронув десять провинций страны. Сильные толчки ощущались на севере Сирии. Повторное землетрясение произошло в середине дня

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 утра в провинции Кахраманмараш на юге страны. Последствия толчков коснулись десяти провинций. Глава государства указал, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за последние 100 лет: в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане, передает Anadolu. Тогда, отмечает агентство, магнитуда составила 7,9, а число погибших — более 33 тыс.

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Позднее, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло повторное землетрясение, подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда нового землетрясения составила 7,7.

Ночное землетрясение ощущалось на севере Сирии, в граничащих с Турцией районах, а также в городах Алеппо, Латакия, Тартус и других. Второе землетрясение, по данным Al Jazeera, ощущалось в столице Сирии Дамаске и провинции Латакия.

О подземных толчках в грузинском Батуми во время второго землетрясения сообщило местное издание «Батумелеби», часть жителей города из предосторожности вышли из домов на улицы. Агентство «Апсныпресс» сообщило, что подземные толчки ощущались в понедельник и в Абхазии. О толчках сообщали также в Ираке, Израиле и Армении.

Директор Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Анна Саяпина сообщила ТАСС, что после землетрясения в Турции активизация сейсмических процессов началась в центральной части Кавказа — Северной Осетии, Южной Осетии, Чечне, Грузии: специалисты каждые 7 минут фиксировали энергетически слабые подземные толчки.

Руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович сообщила «РИА Новости» об отголосках турецкого землетрясения в городе — от территории университета «Сириус» и Центрального района до районов у Абхазии. По ее словам, сила толчков была некритичной — «два-три балла по ощущениям».

Ситуация по состоянию на 10:50 мск 7 февраля

Количество жертв трагедии в Турции выросло до 3381, ранены более 20,4 тыс. человек, сообщили власти страны. Обрушились не менее 5775 зданий.

В Сирии при землетрясении погибли 769 человек и 1448 получил травмы. Такие данные приводит Минздрав. При этом телеканал Al Arabiya сообщал более чем о 1,4 тыс. жертв и 2,4 тыс. пострадавших.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.

В российских посольствах в Сирии и Турции пока не сообщали о жертвах или раненых среди россиян во время землетрясений. Находящиеся в Турции россияне рассказали РБК о помощи соседей и властей после землетрясения.

«Росатом» сообщил, что никаких повреждений конструкций строящейся в Турции АЭС «Аккую» не зафиксировано. «Подземные толчки силой около трех баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС «Аккую», но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили», — заявила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.

Турецкий порт Искендерун получил повреждения и временно прекратил работу, сообщило Главное управление мореходства Турции. В порту обрушилась часть доков. В других портах страны о проблемах не сообщали.

Аэропорт города Адана на юго-востоке Турции был закрыт после землетрясения до дальнейшего оповещения. Также прекратил обслуживать рейсы аэропорт Хатай в городе Антакья из-за разрушения взлетно-посадочной полосы. Ряд аэропортов региона принимают только рейсы со спасателями и родственниками пострадавших, сообщает агентство DHA.

Власти Турции приостановили на неопределенный срок все спортивные турниры в стране в связи с последствиями землетрясения, сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) министр по делам молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу.

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар.

Загорелись контейнеры на складе, причины возгорания пока неизвестны. За несколько часов до пожара порт прекратил работу из-за землетрясения.

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