Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 утра в провинции Кахраманмараш на юге страны. Последствия толчков коснулись десяти провинций. Глава государства указал, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за последние 100 лет: в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане, передает Anadolu. Тогда, отмечает агентство, магнитуда составила 7,9, а число погибших — более 33 тыс.
Позднее, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло повторное землетрясение, подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда нового землетрясения составила 7,7.
Ночное землетрясение ощущалось на севере Сирии, в граничащих с Турцией районах, а также в городах Алеппо, Латакия, Тартус и других. Второе землетрясение, по данным Al Jazeera, ощущалось в столице Сирии Дамаске и провинции Латакия.
О подземных толчках в грузинском Батуми во время второго землетрясения сообщило местное издание «Батумелеби», часть жителей города из предосторожности вышли из домов на улицы. Агентство «Апсныпресс» сообщило, что подземные толчки ощущались в понедельник и в Абхазии. О толчках сообщали также в Ираке, Израиле и Армении.
Директор Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Анна Саяпина сообщила ТАСС, что после землетрясения в Турции активизация сейсмических процессов началась в центральной части Кавказа — Северной Осетии, Южной Осетии, Чечне, Грузии: специалисты каждые 7 минут фиксировали энергетически слабые подземные толчки.
Руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович сообщила «РИА Новости» об отголосках турецкого землетрясения в городе — от территории университета «Сириус» и Центрального района до районов у Абхазии. По ее словам, сила толчков была некритичной — «два-три балла по ощущениям».
Ситуация по состоянию на 10:50 мск 7 февраля
-
Количество жертв трагедии в Турции выросло до 3381, ранены более 20,4 тыс. человек, сообщили власти страны. Обрушились не менее 5775 зданий.
-
В Сирии при землетрясении погибли 769 человек и 1448 получил травмы. Такие данные приводит Минздрав. При этом телеканал Al Arabiya сообщал более чем о 1,4 тыс. жертв и 2,4 тыс. пострадавших.
-
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.
-
В российских посольствах в Сирии и Турции пока не сообщали о жертвах или раненых среди россиян во время землетрясений. Находящиеся в Турции россияне рассказали РБК о помощи соседей и властей после землетрясения.
- «Росатом» сообщил, что никаких повреждений конструкций строящейся в Турции АЭС «Аккую» не зафиксировано. «Подземные толчки силой около трех баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС «Аккую», но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили», — заявила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.
- Турецкий порт Искендерун получил повреждения и временно прекратил работу, сообщило Главное управление мореходства Турции. В порту обрушилась часть доков. В других портах страны о проблемах не сообщали.
- Аэропорт города Адана на юго-востоке Турции был закрыт после землетрясения до дальнейшего оповещения. Также прекратил обслуживать рейсы аэропорт Хатай в городе Антакья из-за разрушения взлетно-посадочной полосы. Ряд аэропортов региона принимают только рейсы со спасателями и родственниками пострадавших, сообщает агентство DHA.
- Власти Турции приостановили на неопределенный срок все спортивные турниры в стране в связи с последствиями землетрясения, сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) министр по делам молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу.
-
В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар.
Загорелись контейнеры на складе, причины возгорания пока неизвестны. За несколько часов до пожара порт прекратил работу из-за землетрясения.
Помощь и соболезнования
- Помощь Турции предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО.
-
Помощь Турции и Сирии также пообещали в ООН. «Наши команды находятся на местах, оценивая потребности и оказывая помощь. Мы рассчитываем на то, что международное сообщество поможет тысячам семей, пострадавших от этого стихийного бедствия, многие из которых и ранее остро нуждались в гуманитарной помощи в районах, доступ к которым затруднен», — говорится в заявлении генсека организации.
-
Россия заявила о готовности направить в Турцию 100 спасателей и два самолета Ил-76. Соболезнования лидерам Турции и Сирии выразил президент Владимир Путин.
-
Путин предложил Асаду помочь в ликвидации последствий землетрясения, в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию.
-
Министр обороны России дал указание командующему российской группировкой в Сирии оказать помощь местным властям. Российские военные приступили к работам в городах Алеппо, Хама, Латакия и в населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша. Там налажена работа шести пунктов выдачи гуманитарной помощи — продуктовых наборов и предметов первой необходимости. Также были сформированы десять отрядов из сирийских и российских военных для разбора завалов и поиска пострадавших. Всего в работах участвуют более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. На авиабазе «Хмеймим» создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне, сообщили в Минобороны.
-
Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился отправить в Турцию 420 спасателей и пообещал в ближайшее время направить помощь и все необходимые грузы и материалы. Также он позвонил Эрдогану и выразил соболезнования.
-
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил отправить срочную помощь Турции. «По просьбе турецкого правительства я поручил всем учреждениям немедленно подготовиться к оказанию медицинской помощи при спасении и извлечении людей из-под завалов», — сообщил глава правительства Израиля.
-
Великобритания направляет Турции экстренную помощь, в страну вылетят 76 специалистов-спасателей и кинологов, сообщил МИД Соединенного Королевства.
-
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил правительству оперативно оказать гуманитарную помощь Турции, передает агентство «Рёнхап».
-
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что его страна направит в Турцию 40 спасателей.
-
Группа из 60 киргизских спасателей и кинологов вылетит 6 февраля в Турцию для оказания коллегам помощи в проведении поисково-спасательных работ, передает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.