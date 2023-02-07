Премьер Польши назвал ЕС «наркоманом» из-за зависимости от газа из России

Европа стала зависима от российского газа как наркоман и «продала свою душу» за газовые контракты с Россией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на конференции по поддержке Украины в Варшаве.

«Сегодня нам недостаточно говорить о восстановлении Европы, сегодня мы должны думать о восстановлении Европы, чтобы мир и безопасность стали постоянными основами развития на многие десятилетия. <...> Сегодня нужно вернуться к политическому реализму и показать, что геополитика имеет приоритет над экономикой», — сказал он (цитата по Rzeczpospolita).

По словам Моравецкого, экономическое восстановление Украины является необходимым условием безопасности всей Европы. Он добавил, что Польша готова взять на себя ответственность за «формирование нового мирового порядка». По мнению польского премьера, санкции, которые «потихоньку начинают действовать», станут одним из факторов «победы в борьбе с Россией».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на слова Моравецкого о зависимости ЕС, написав в своем телеграм-канале: «Кто же тогда [президент Украины Владимир] Зеленский, боюсь спросить?».

В Евросоюзе неоднократно говорили о необходимости снизить зависимость от российского газа. Россия сократила поставки газа в Европу на фоне военной операции на Украине, санкций и снижения прокачки со стороны «Газпрома» из-за технических проблем с газотурбинными двигателями и взрывов на «Северных потоках».

В итоге цены на газ в ЕС в прошлом году достигали рекордных значений, поднимаясь выше $3000 за 1 тыс. куб. м.

Евросоюз ввел потолок цен на газ, а также увеличил закупки сжиженного природного газа в США, Катаре и других государствах, по итогам прошлого года став главным покупателем СПГ. При этом последствия энергетического кризиса в Европе смягчились в связи с теплой погодой в регионе, указывал Bloomberg. В тоже время со ссылкой на экспертов агентство писало, что в условиях отказа от российского топлива высокие цены на газ в Европе сохранятся до 2030 года.