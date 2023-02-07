Рогозин сообщил о смерти попавшего с ним под обстрел экс-офицера ССО

После ранения при обстреле ресторана «Шеш-беш» в Донецке в декабре прошлого года погиб бывший офицер Сил специальных операций Александр Шемякин, который в тот день находился там вместе с экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Об этом последний сообщил в своем телеграм-канале.

«Врачи сделали все, что смогли. <...> В Ростовском военном госпитале я ждал его в приемном отделении, он был еще в сознании, я как мог подбадривал его... Но врачи уже тогда сообщили, что ранение тяжелейшее, надо быть готовыми ко всему», — написал Рогозин.

К публикации он прикрепил фотографии, сделанные, по его словам, в день обстрела, во время занятий Шемякина со снайперами из числе добровольцев неподалеку от «линии фронта».

В ноябре прошлого года Рогозин возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку ДНР и ЛНР. Группа действует под его руководством и является добровольческим подразделением.

21 декабря, в день своего 59-летия, экс-глава «Роскосмоса» попал под обстрел в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» на окраине Донецка. По его словам, при обстреле погибли два офицера «Царских волков», еще четверо членов спецотряда были ранены.

Сам Рогозин получил тяжелое ранение: осколок снаряда попал между пятым и шестым позвонком. Сначала его направили в местную больницу, потом — в Ростов-на-Дону, а затем транспортировали в Москву. Там из позвоночника экс-главы «Роскосмоса» извлекли осколок.

6 февраля Рогозин вернулся в зону спецоперации, по его словам, «с целью отомстить». Он пообещал «доделать начатое» и испытать в бою недавно привезенные в Донбасс роботы «Маркер», новые ударные беспилотники и другую технику.