Рушди опубликовал первое фото спустя почти полгода после нападения

Автор «Сатанинских стихов», лауреат Букеровской премии Салман Рушди опубликовал в Twitter (соцсеть заблокирована в России) первое селфи спустя 5 месяцев после нападения на него с ножом во время лекции в США.

Ранее он дал первое интервью журналу The New Yorker, который также опубликовал фото писателя.



«Фотография в [New Yorker] драматична и мощна, но если говорить более прозаично, то так я выгляжу на самом деле», — написал Рушди, прикрепив селфи.

Правая линза его очков затемнена, поскольку после нападения он ослеп на этот глаз. Кроме того, на правой сторон его лица видны шрамы. На черно-белой фотографии в газете они выделяются больше, чем на селфи писателя. Как пишет бравший у него интервью редактор журнала New Yorker Дэвид Ремник, при беседе у Рушди отвисает нижняя губа, однако это не мешает ему разговаривать. Также он похудел на сорок фунтов (около 18 кг).

При нападении у писателя был поврежден локтевой нерв на левой руке, в связи с чем он занимается терапией. По словам самого Рушди, он уже может чувствовать большим и указательным пальцами, а также нижней половиной ладони, врачи дают позитивный прогноз. Тем не менее, печатать на компьютере ему тяжело, поскольку нет чувствительности в кончиках пальцев. «Я просто пишу медленнее. Но я работаю над этим», — сказал Рушди в интервью.

Нападение на 75-летнего писателя произошло 12 августа перед его лекцией в Чаутокуа, штат Нью-Йорк. Нападавший — 24-летний Хади Матар — ударил его ножом десять раз в шею и живот. Агент писателя Эндрю Уайли говорил, что у писателя также повреждена печень. Рушди был госпитализирован на шесть недель, указывает The New Yorker.

Матару предъявили обвинение в покушении на убийство второй степени и нападении, ему может грозить до двадцати пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей без права освобождения под залог. Матар не признал свою вину. Судебный процесс вряд ли состоится раньше следующего года, пишет журнал.

По данным телеканала NBC, предварительно установлены симпатии Матара к шиитам, Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и иранскому правительству. Лидер иранских шиитов Хомейни, пришедший к власти в этой стране в 1979 году, после выхода книги Рушди «Сатанинские стихи» в 1988-м выпустил фетву (мусульманский указ) с призывом убить писателя. Reuters сообщал, что в адрес Рушди неоднократно поступали угрозы.