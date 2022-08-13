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NBC узнал о взглядах подозреваемого в нападении на Салмана Рушди

Он симпатизирует шиитам и элитному иранскому военному подразделению — Корпусу стражей исламской революции
Писателя Салмана Рушди перевозят на вертолете после того, как он получил ножевое ранение
Писателя Салмана Рушди перевозят на вертолете после того, как он получил ножевое ранение (Фото: HoratioGates3 / Reuters)

В результате проверки социальных сетей Хади Матара — подозреваемого в нападении на писателя и лауреата Букеровской премии Салмана Рушди — обнаружено, что он симпатизирует шиитскому течению ислама и деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источник в полиции.

Собеседник телеканала отметил, что конкретных связей с КСИР не установлено, но предварительно считается, что 24-летнему Матару импонирует иранское правительство. Мотив нападения для полиции неясен.

КСИР — военно-политическое формирование, появившееся в Иране после прихода к власти лидера местных шиитов Хомейни в 1979 году. Хомейни раскритиковал появившуюся в конце 1980-х книгу Рушди «Сатанинские стихи», которая сейчас запрещена в Индии, Пакистане, Саудовской Аравии, Сомали и других странах, чьи власти сочли произведение богохульством.

NBC указывает, что Хомейни в 1989 году издал фетву (мусульманский указ), в котором призвал к убийству Рушди. Преследованиям также подвергались переводчики и издатели романа в Италии, Норвегии и Японии, отмечает телеканал.

В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди
Общество
Фото:Joshua Goodman / AP

Нападение на 75-летнего Рушди произошло накануне, 12 августа, перед его лекцией в штате Нью-Йорк. Он получил ножевые ранения в шею и в живот. Очевидцы также видели, как нападавший бил Рушди.

Агент писателя Эндрю Уайли рассказал, что Рушди прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Писатель не может говорить, есть вероятность, что он потеряет один глаз. У Рушди также повреждены печень и нервные окончания одной руки.

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Лилия Пашкова
Салман Рушди шииты КСИР Иран
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