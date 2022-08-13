NBC узнал о взглядах подозреваемого в нападении на Салмана Рушди

Он симпатизирует шиитам и элитному иранскому военному подразделению — Корпусу стражей исламской революции

Писателя Салмана Рушди перевозят на вертолете после того, как он получил ножевое ранение (Фото: HoratioGates3 / Reuters)

В результате проверки социальных сетей Хади Матара — подозреваемого в нападении на писателя и лауреата Букеровской премии Салмана Рушди — обнаружено, что он симпатизирует шиитскому течению ислама и деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источник в полиции.

Собеседник телеканала отметил, что конкретных связей с КСИР не установлено, но предварительно считается, что 24-летнему Матару импонирует иранское правительство. Мотив нападения для полиции неясен.

КСИР — военно-политическое формирование, появившееся в Иране после прихода к власти лидера местных шиитов Хомейни в 1979 году. Хомейни раскритиковал появившуюся в конце 1980-х книгу Рушди «Сатанинские стихи», которая сейчас запрещена в Индии, Пакистане, Саудовской Аравии, Сомали и других странах, чьи власти сочли произведение богохульством.

NBC указывает, что Хомейни в 1989 году издал фетву (мусульманский указ), в котором призвал к убийству Рушди. Преследованиям также подвергались переводчики и издатели романа в Италии, Норвегии и Японии, отмечает телеканал.

Нападение на 75-летнего Рушди произошло накануне, 12 августа, перед его лекцией в штате Нью-Йорк. Он получил ножевые ранения в шею и в живот. Очевидцы также видели, как нападавший бил Рушди.

Агент писателя Эндрю Уайли рассказал, что Рушди прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Писатель не может говорить, есть вероятность, что он потеряет один глаз. У Рушди также повреждены печень и нервные окончания одной руки.