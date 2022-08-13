Писателя Салмана Рушди после нападения на него подключили к ИВЛ

Писателя Салмана Рушди, подвергшегося нападению перед лекцией в штате Нью-Йорк, подключили к аппарату искусственной вентиляция легких, сообщил его агент Эндрю Уайли, пишет газета The New York Times.

По его словам, Рушди, скорее всего, потеряет один глаз. Кроме того, у него повреждена печень и нервы на одной руке.

Полиция установила личность нападавшего. Это 24-летний Хади Матар из Нью-Джерси, сообщает CNN. Он выскочил на сцену и ударил писателя ножом как минимум один раз в шею и один раз в живот. Сотрудники и зрители бросились на мужчину и повалили на землю, затем полицейский схватил его.

Рушди был доставлен по воздуху в больницу на северо-западе Пенсильвании, где его прооперировали.

Мотив нападавшего пока неясен.

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