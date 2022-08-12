В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди

Салман Рушди получил ножевое ранение, его доставили в больницу, информации о его состоянии пока нет, сообщила полиция штата Нью-Йорк

Фото: Joshua Goodman / AP

В штате Нью-Йорк напали на писателя, лауреата Букеровской премии и автора книги, вызвавшей критику и угрозы со стороны исламского мира, Салмана Рушди, передает The Washigton Post. Это произошло на мероприятии в образовательном центре Chautauqua Institution в городе Чаутокуа. Рушди получил ножевое ранение и доставлен в больницу, сообщила полиция штата.

«Рушди получил ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в местную больницу. Его состояние пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, начато расследование происшествия, добавили в полиции

Репортер Associated Press, ставший свидетелем происшествия, сообщил, что неизвестный во время представления Рушди публике атаковал его и начал бить, передает Sky News. Нападавшего скрутили.

Писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в своем Twitter назвала «ужасающими новостями» сообщения о нападении на писателя.

Рушди родился в Бомбее (ныне Мумбаи, Индия). Он приобрел широкую известность после выхода в Великобритании романа «Сатанинские стихи» в 1988 году, которую в исламском мире сочли оскорбительной в отношении мусульман. Книга была запрещена в Индии, Пакистане, Саудовской Аравии, Сомали и других странах.

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Через год после публикации романа иранский лидер аятолла Хомейни выпустил фетву (указ) с призывом к мусульманам казнить всех причастных к выпуску книги, а иранский религиозный фонд объявил вознаграждение за убийство Рушди. После этого в западных странах, в частности в США и Британии, начались поджоги и нападения на магазины, где продавалась книга, а в Японии убили автора перевода «Сатанинских стихов» Хитоси Игараси.

В 1990 году Рушди публично извинился, выразив слова уважения к исламу, однако иранские власти не отменили фетву. К 2016 году в Иране собрали почти $4 млн в качестве вознаграждения за убийство писателя.

В 2007 году писатель был возведен британской королевой Елизаветой II в рыцарское звание за заслуги в области литературы. В июле 2008 году он получил премию «Лучший Букер» за свой роман «Дети полуночи».