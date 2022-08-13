Подозреваемому в нападении на Салмана Рушди предъявили обвинение

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Прокуратура округа Чаутокуа штата Нью-Йорк предъявила обвинение в покушении на убийство и нападении мужчине, который 12 августа набросился на писателя, лауреата Букеровской премии Салмана Рушди, сообщает Reuters.

«Ему было предъявлено обвинение по этим пунктам, и он был заключен под стражу без права внесения залога», — сообщили в офисе окружного прокурора.

В нападении на 75-летнего Рушди, которое произошло перед его лекцией в Чаутокуа, подозревают 24-летнего Хади Матара. Во время атаки писатель получил ножевые ранения в шею и живот. Очевидцы также видели, как нападавший бил Рушди. После нападения писателя госпитализировали.

Агент Рушди Эндрю Уайли рассказал, что пострадавшего прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Писатель не может говорить, есть вероятность, что он потеряет один глаз. У Рушди также повреждены печень и нервные окончания одной руки.

Телеканал NBC со ссылкой на источник в полиции указал, что предварительно установлены симпатии Матара к шиитам, Корпусу стражей исламской революции и иранскому правительству. Лидер местных шиитов Хомейни, пришедший к власти в этой стране в 1979 году, после выхода книги Рушди «Сатанинские стихи» в 1988-м выпустил фетву (мусульманский указ) с призывом убить писателя. В адрес Рушди неоднократно поступали угрозы, указывает Reuters.

Источник агентства в ливанской шиитской партии «Хезболла», которую поддерживает Иран, анонимно сообщил, что партия не располагает какими-либо данными о нападении на Рушди. Полиция отмечала, что мотив нападения Матара неясен.