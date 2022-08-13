Подозреваемому в нападении на Салмана Рушди предъявили обвинение

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 20:01
VK, WhatsApp, iOS: что изменится для пользователей в ближайшее время Life, 20:00
В Финляндии нашли способ сократить число выданных россиянам виз Политика, 19:49
Вратарь забил гол в матче чемпионата Англии по футболу. Видео Спорт, 19:35
В «Локомотиве» заявили о доверии к тренеру после худшего за 26 лет старта Спорт, 19:16
Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости Партнерский проект, 19:13
«Зенит» довел беспроигрышную серию с московскими клубами до 19 матчей Спорт, 19:04
Гол новичка в концовке принес «Зениту» победу над ЦСКА в матче РПЛ Спорт, 18:58
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Киссинджер заявил о мире на грани войны и нарушения равновесия Политика, 18:51
Подозреваемому в нападении на Салмана Рушди предъявили обвинение Общество, 18:40
«Байер» проиграл в дебютном матче в сезоне для вратаря сборной России Спорт, 18:31
Штраф или срок: как наказывают за негуманное отношение к животным Партнерский проект, 18:25
Власти Энергодара сообщили подробности артобстрела электростанции Политика, 18:21
NBC узнал о взглядах подозреваемого в нападении на Салмана Рушди Общество, 17:56
Общество ,  
0 

Подозреваемому в нападении на Салмана Рушди предъявили обвинение

Фото: Joshua Goodman / AP
Фото: Joshua Goodman / AP

Прокуратура округа Чаутокуа штата Нью-Йорк предъявила обвинение в покушении на убийство и нападении мужчине, который 12 августа набросился на писателя, лауреата Букеровской премии Салмана Рушди, сообщает Reuters.

«Ему было предъявлено обвинение по этим пунктам, и он был заключен под стражу без права внесения залога», — сообщили в офисе окружного прокурора.

В нападении на 75-летнего Рушди, которое произошло перед его лекцией в Чаутокуа, подозревают 24-летнего Хади Матара. Во время атаки писатель получил ножевые ранения в шею и живот. Очевидцы также видели, как нападавший бил Рушди. После нападения писателя госпитализировали.

Писателя Салмана Рушди после нападения подключили к ИВЛ
Общество
Салман Рушди

Агент Рушди Эндрю Уайли рассказал, что пострадавшего прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Писатель не может говорить, есть вероятность, что он потеряет один глаз. У Рушди также повреждены печень и нервные окончания одной руки.

Телеканал NBC со ссылкой на источник в полиции указал, что предварительно установлены симпатии Матара к шиитам, Корпусу стражей исламской революции и иранскому правительству. Лидер местных шиитов Хомейни, пришедший к власти в этой стране в 1979 году, после выхода книги Рушди «Сатанинские стихи» в 1988-м выпустил фетву (мусульманский указ) с призывом убить писателя. В адрес Рушди неоднократно поступали угрозы, указывает Reuters.

Источник агентства в ливанской шиитской партии «Хезболла», которую поддерживает Иран, анонимно сообщил, что партия не располагает какими-либо данными о нападении на Рушди. Полиция отмечала, что мотив нападения Матара неясен.

Читайте на РБК Pro
Pro
Франшиза: 7 секретов. Как продать готовый бизнес
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить
Инструкции
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес
Инструкции
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Фото: Michel Eule / AP Кто такие инверсионные параноики и почему они добиваются успеха
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Теги
Салман Рушди нападение шииты
Материалы по теме
Писателя Салмана Рушди после нападения подключили к ИВЛ
Общество
NBC узнал о взглядах подозреваемого в нападении на Салмана Рушди
Общество
В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter