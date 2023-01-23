Рогозин не исключил причастности западных спецслужб к обстрелу его отеля

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Администрация Новой Каховки сообщила о массированном артобстреле Политика, 11:01
Власти продлили отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний Экономика, 10:59
Механизм «постоянных» кредитных каникул запустят для россиян с марта Общество, 10:50
Рублев вторым из россиян вышел в четвертьфинал Australian Open Спорт, 10:48
Появились кадры со съемок «Вечернего Урганта». Оказалось, что это фейк Life, 10:47
Мода как бизнес. Куда двинется fashion-сегмент РБК и Ahead, 10:40
Альфа-банк и «Сбер» выпустят платежные стикеры для оплаты смартфоном Финансы, 10:30
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Потанин призвал «не гнать» и не дискриминировать уехавших из России Политика, 10:30
В ЕС призвали «дать импульс» обсуждению судьбы замороженных активов ЦБ Политика, 10:29
Сын Цзю проведет бой за чемпионский титул 12 марта Спорт, 10:21
Минобороны начало строительство водовода из Ростовской области в Донбасс Общество, 10:21
Какое меню в ресторане будет стабильно привлекать посетителей РБК и Черкизово, 10:16
Акции «Норникеля» упали на 4% на фоне планов по сокращению дивидендов Инвестиции, 10:16
Аналитики сообщили о росте в 1,5 раза предложения жилья в Москве Недвижимость, 10:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогозин не исключил причастности западных спецслужб к обстрелу его отеля

Рогозин: в организации покушения на меня могли помогать западные спецслужбы
Территория ресторана, где в момент обстрела находился Дмитрий Рогозин
Территория ресторана, где в момент обстрела находился Дмитрий Рогозин (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «РИА Новости» не исключил, что к обстрелу в Донецке 21 декабря, в котором он получил ранение, могли быть причастны западные спецслужбы.

«Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской и не только украинской. Возможно, там еще и западные спецслужбы помогали», — сказал он.

21 декабря Дмитрий Рогозин отмечал свой день рождения. При обстреле гостиницы и ресторана в Донецке, где в тот момент он находился, погибли несколько участников группы военных советников «Царские волки», четыре члена отряда получили тяжелые ранения. Следственный комитет полагает, что обстрел был произведен из французской гаубицы Caesar. Экс-глава «Роскосмоса» отправил извлеченный осколок послу Франции в России Пьеру Леви.

Рогозин ранее не исключал, что кто-то раскрыл данные о его местонахождении в Донецке. «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию», — писал он в своем телеграм-канале. Рогозин пообещал устроить боевому расчету Вооруженных сил Украины, причастному к обстрелу, «операцию «Возмездие».

Теги
Персоны
Дмитрий Рогозин Донецк обстрел

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
Материалы по теме
Рогозин призвал «не вешать лапшу» и «вырезать раковую опухоль коррупции»
Общество
Рогозин анонсировал испытание на Украине боевого робота «Маркер»
Технологии и медиа
Рогозин заявил о «затрофеенных» на Украине терминалах Starlink
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter