Рогозин не исключил причастности западных спецслужб к обстрелу его отеля
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «РИА Новости» не исключил, что к обстрелу в Донецке 21 декабря, в котором он получил ранение, могли быть причастны западные спецслужбы.
«Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской и не только украинской. Возможно, там еще и западные спецслужбы помогали», — сказал он.
21 декабря Дмитрий Рогозин отмечал свой день рождения. При обстреле гостиницы и ресторана в Донецке, где в тот момент он находился, погибли несколько участников группы военных советников «Царские волки», четыре члена отряда получили тяжелые ранения. Следственный комитет полагает, что обстрел был произведен из французской гаубицы Caesar. Экс-глава «Роскосмоса» отправил извлеченный осколок послу Франции в России Пьеру Леви.
Рогозин ранее не исключал, что кто-то раскрыл данные о его местонахождении в Донецке. «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию», — писал он в своем телеграм-канале. Рогозин пообещал устроить боевому расчету Вооруженных сил Украины, причастному к обстрелу, «операцию «Возмездие».