Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин: четыре робота «Маркер» прибыли в Донбасс

Рогозин сообщил о прибытии четырех роботов «Маркер» в зону спецоперации

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Четыре боевых робота «Маркер» прибыли в Донбасс, сообщил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

«Первые четыре робота «Маркер» строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», — написал Рогозин.

В ноябре прошлого года Рогозин возглавил группу «Царские волки», в которую входят военные советники в зоне спецоперации на Украине. Это добровольческое подразделение, которое оказывает военно-техническую поддержку военнослужащим из ДНР и ЛНР.

15 января бывший глава «Роскосмоса» анонсировал испытания «Маркеров» в зоне военной операции на Украине, где им «предстоит пройти боевое крещение». Позже он сообщил о планах отправить не менее трех боевых роботов в Донбасс в феврале.

Робот «Маркер» создали конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. «Маркер» оснащен автоматической системой управления, способен работать автономно и обнаруживать объекты на расстоянии минимум 15 км, отмечал Рогозин.

26 января он предложил бороться «Маркерами» с немецкими танками Leopard и американскими Abrams. По его словам, «Маркер» с помощью электронного каталога образов сможет их автоматически засекать и поражать.