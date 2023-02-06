Оперштаб: заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на 33% за неделю

Недельная заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 33%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Количество россиян, заболевших COVID за неделю в расчете на 100 тыс. населения, увеличилось на 32,7%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 41,4 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 32,7%», — говорится в сообщении.

За сутки в России выявили 8084 заболевших, госпитализированы 450 человек. Умерли 40 человек, выздоровели 5010.

Увеличение заболеваемости зафиксировали в 83 регионах страны. Число госпитализированных выросло на 21,1% по сравнению с предыдущей неделей.

5 февраля оперштаб сообщал, что число случаев заражения COVID-19 за неделю почти на треть превысило показатель предыдущей недели и достигло максимума с октября прошлого года. По данным штаба, с 30 января по 5 февраля выявили 58 323 новых случая заражения против 44 264 неделей ранее. Рост составил 31,8%.

В январе в России выявили первый случай заражения подтипом коронавируса «кракен» (XBB.1.5). Заболевание 32-летней жительницы Пензы протекало в легкой форме, прививку от коронавируса она не делала. Второй случай заражения этим подвариантом COVID-19 зафиксировали в начале февраля.

Роспотребнадзор назвал активное распространение «кракена» маловероятным. Вводить ограничения не планируется, заверили в службе.

13 января директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты организации начали работать над вакциной, которая была бы эффективна против этого подварианта. Он уточнил, что на создание препарата уйдут два-три месяца.