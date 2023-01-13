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Гинцбург назвал срок разработки обновленной вакцины против «кракена»

Гинцбург: обновление вакцины против подвида «омикрона» «кракен» займет до трех месяцев
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Разработка обновленной вакцины, которая сможет защитить от нового вида омикрон-штамма коронавируса «кракен» (XBB.1.5), займет от двух до трех месяцев. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

До этого он сообщил, что специалисты центра уже начали работу над новой вакциной.

«Время, которое необходимо для создания, обновления нового антигенного варианта [вакцины], здесь я менее четкий ответ могу дать, от двух до трех месяцев должно занять решение этого вопроса. Может быть, и быстрее», — сказал Гинцбург, уточнив, что большую часть времени займут клинические испытания новой вакцины.

Первый случай заражения «кракеном» в России был зафиксирован 12 января. Заразилась жительница Пензенской области, она болела в легкой форме и уже выздоровела. В Роспотребнадзоре отметили, что заболевшая не выезжала за пределы Пензы в ноябре—декабре 2022 года. В ведомстве сообщили, что ограничений из-за первого случая «кракена» в России не планируется.

Опрошенные РБК вирусологи объясняли, что новый штамм схож с «омикроном», поскольку является одним из его вариантов, и существенных особенностей не имеет, но он может заражать тех, кто переболел первыми вариантами «омикрона».

Как в России развивается эпидемия коронавируса
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Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
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