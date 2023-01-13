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Гинцбург сообщил о работе над вакциной от «кракена»

Глава центра им. Гамалеи Гинцбург: ученые работают над вакциной от штамма COVID «кракен»
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Специалисты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работать над вакциной против коронавируса, способной обеспечить защиту от новых штаммов, включая «кракен». Об этом заявил «РИА Новости» директор центра Александр Гинцбург.

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 («кракен»). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — сказал Гинцбург.

«Кракен» впервые выявили в октябре 2022 года в США, по оценке Европейского центра по профилактике заболеваний и контролю заболеваний (ECDC), он стал «наиболее трансмиссивным подвариантом». Штамм распространяется очень агрессивно, число новых случаев заражения «удваивается каждые девять дней», предупредили эксперты.

12 января Роспотребнадзор объявил, что «кракен» впервые выявили в России на территории Пензенской области. Введение новых ограничений по этой причине ведомство исключило.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что уже существующие вакцины могут быть недостаточно эффективны против «кракена». Иммунитет, сформированный после заражения предыдущими штаммами, также может не помочь, говорила она. Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов ранее допускал, что «кракен» может стать доминирующим в России штаммом SARS-CoV-2, поскольку отличается более высокой заразностью, чем его предшественники.

Теги
кракен коронавирус вакцинация от COVID-19 Александр Гинцбург Центр имени Гамалеи
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