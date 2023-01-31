В России зарегистрируют вакцину от COVID для детей от 6 до 11 лет

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины против коронавируса для детей 6-11 лет. Об этом «РИА новости» рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Согласно информации, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств, вакцина получила название Гам-КОВИД-Вак-Д. Ее будут вводить внутримышечно. В реестре уточняют, что препарат станет двухдозным.

В 2022 году проходили клинические исследования вакцины в возрастной группе от шести до 11 лет. Участниками стали дети, которые ни разу не сталкивались с коронавирусом. Перед введением препарата они три дня проводили в стационаре вместе с родителями. Для проведения испытаний правительство выделило субсидию в размере 305,5 млн. руб.

В России уже зарегистрирована вакцина «Спутник-М», она предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Прививку ставят с добровольного согласия одного из родителей или законного представителя, если ребенок младше 15 лет. Если возраст ребенка 15 лет и старше, он имеет право принять решение о вакцинации самостоятельно.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вакцинировать от коронавируса всех детей и подростков, потому что вероятность тяжелого течения заболевания в этих возрастных группах небольшая.