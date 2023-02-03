В России выявили второго заразившегося «кракеном»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России выявили второй случай заражением подвариантом коронавируса «кракен» (XBB.1.5), сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Пациент переносит заболевание в легкой форме, уточнили в ведомстве. Материал для исследования получили из Республики Тыва, пишет ТАСС.

Роспотребнадзор назвал активное распространение «кракена» маловероятным.

Первый случай заражения «кракеном» на территории России выявили в конце декабря 2022 года у 32-летней жительницы Пензы. Она сообщила, что не выезжала из города в ноябре-декабре, но могла контактировать с заболевшими ОРВИ. Заболевание у нее протекало в легкой форме, прививку от коронавируса россиянка не делала.

«Кракен» впервые выявили в октябре 2022 года в США. Опрошенные РБК вирусологи поясняли, что этот штамм похож на «омикрон», так как является одним из его вариантов. Существенных особенностей у него нет, но штамм может заражать тех, кто уже переболел первыми вариантами «омикрона».

Вводить ограничения после обнаружения первого в России случая заражения «кракеном» не планируется, заверили в Роспотребнадзоре. 13 января директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты организации начали работать над вакциной, которая была бы эффективна против этого подварианта. Он уточнил, что на создание препарата уйдут два-три месяца.