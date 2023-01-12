Роспотребнадзор исключил ограничения после выявления «кракена»
В России не планируется вводить ограничения в связи с выявлением первого случая заражения разновидностью омикрон-штамма коронавируса «кракен» (XBB.1.5), сообщается в телеграм-канале пресс-службы Роспотребнадзора.
«Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма Омикрон «Кракен» вводить не планируется», — говорится в сообщении.
Первого заболевшего этим подвидом обнаружили в Пензенской области.
Новый подвид омикрона «Кракен» впервые выявили в октябре 2022 года в США. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), подвид XBB.1.5 составил 40,5% случаев коронавируса в США за неделю в конце декабря. П
Опрошенные РБК вирусологи объясняли, что подвид «кракен» схож с «омикроном», так как является одним из его вариантов и существенных особенностей не имеет, однако он может заражать тех, кто переболел первыми вариантами «омикрона».