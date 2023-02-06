«Известия»: в Госдуме создадут группу для рассмотрения мер против уехавших россиян

В Госдуме создадут группу экспертов по наказаниям для уехавших россиян

Вид на здание Госдумы (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Депутаты Госдумы сформируют экспертную группу для обсуждения возможных мер против уехавших за границу россиян, которые выступают против власти. Об этом рассказала «Известиям» глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

Парламентарии пригласят представителей различных ведомств, относящихся «и к гуманитарной сфере, и к силовой», и поговорят с ними об изменениях, которые можно было бы внести в законодательство. Депутаты также зададут вопросы об «уже действующих мерах».

Затем инициативы обсудят с представителями творческого сообщества. Самые эффективные предложения по итогу направят спикеру Госдумы Вячеславу Володину, и в случае его поддержки, подготовят соответствующие законопроекты.

Первое заседание группы планируется провести в середине февраля, утверждает Ямпольская. По ее мнению, для определения подходящих мер будет достаточно двух совещаний.

В российском правительстве неоднократно выступали с предложениями ограничений в отношении уехавших из страны граждан. 28 декабря заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что покинувших страну противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» и не пускать их обратно «до конца их дней».

В конце декабря прошлого года депутат Олег Голиков сообщил о начале разработки законопроекта, который запрещал бы прием на госслужбу и ограничивал избирательное право для тех россиян, которые попали под призыв, но уехали в период проведения частичной мобилизации.

Позже Володин заявил, что парламентарии изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших, которые продолжают «публично лить грязь на Россию».

В Кремле призывали с осторожностью подходить к таким инициативам. Каждый уехавший из России остается ее гражданином и нужно бороться за возвращение тех, кто «не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.