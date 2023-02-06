В Госдуме создадут группу экспертов по наказаниям для уехавших россиян

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
Кремль не подтвердил и не опроверг обещание не убивать Зеленского Политика, 13:12
Мосбиржа запустит фьючерс на немецкий индекс DAX 7 февраля Инвестиции, 13:10
Более 70% гаитян поддержали ввод иностранных военных для борьбы с бандами Общество, 13:09
Годовая премия: как выплатить и учесть в расходах по налогу на прибыль Pro, 13:08
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 12:59
В МИДе анонсировали визит в Москву главы МАГАТЭ Гросси Политика, 12:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Пушилин заявил о сбрасываемых ВСУ с дронов «химических составах» Политика, 12:49
Рекордсмен КХЛ заступился за не высказавших позицию по СВО игроков Спорт, 12:49
В МИДе исключили посла США из числа переговорщиков по обмену заключенными Политика, 12:46
Матыцин предостерег от попыток «взять в заложники» спортивные федерации Спорт, 12:37
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 12:36
«Никогда не спорь с ФРС»: почему инвесторы снова ошибаются Pro, 12:36
Новый иранский автобренд SAIPA появится в России через три месяца Авто, 12:35
Политика ,  
0 

В Госдуме создадут группу экспертов по наказаниям для уехавших россиян

«Известия»: в Госдуме создадут группу для рассмотрения мер против уехавших россиян
Вид на здание Госдумы
Вид на здание Госдумы (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Депутаты Госдумы сформируют экспертную группу для обсуждения возможных мер против уехавших за границу россиян, которые выступают против власти. Об этом рассказала «Известиям» глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

Парламентарии пригласят представителей различных ведомств, относящихся «и к гуманитарной сфере, и к силовой», и поговорят с ними об изменениях, которые можно было бы внести в законодательство. Депутаты также зададут вопросы об «уже действующих мерах».

Затем инициативы обсудят с представителями творческого сообщества. Самые эффективные предложения по итогу направят спикеру Госдумы Вячеславу Володину, и в случае его поддержки, подготовят соответствующие законопроекты.

Первое заседание группы планируется провести в середине февраля, утверждает Ямпольская. По ее мнению, для определения подходящих мер будет достаточно двух совещаний.

В российском правительстве неоднократно выступали с предложениями ограничений в отношении уехавших из страны граждан. 28 декабря заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что покинувших страну противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» и не пускать их обратно «до конца их дней».

В конце декабря прошлого года депутат Олег Голиков сообщил о начале разработки законопроекта, который запрещал бы прием на госслужбу и ограничивал избирательное право для тех россиян, которые попали под призыв, но уехали в период проведения частичной мобилизации.

Читайте на РБК Pro
«Галерея провалов»: 8 худших продуктов Apple, Nike, Amazon
«Акт самоповреждения». Что стало с экономикой Великобритании после Brexit
Учитесь сомневаться: как неуверенность помогает принимать решения
В когтях дракона: как Apple стала зависимой от Китая — Financial Times

Позже Володин заявил, что парламентарии изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших, которые продолжают «публично лить грязь на Россию».

В Кремле призывали с осторожностью подходить к таким инициативам. Каждый уехавший из России остается ее гражданином и нужно бороться за возвращение тех, кто «не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
Госдума Депутаты конфискация частичная мобилизация
Материалы по теме
Турчак заявил о необходимости вернуть всех уехавших из России
Политика
Потанин призвал «не гнать» и не дискриминировать уехавших из России
Политика
Основатель Group-IB из СИЗО назвал способ вернуть уехавших айтишников
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter