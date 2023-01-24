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Володин заявил о проработке идеи о конфискациях у уехавших россиян

Володин: в Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества «поливающих грязью» Россию
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутаты изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших из России граждан, которые оскорбляют страну, заявил на заседании Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По словам Володина, есть «негодяи», которые уехали из России, но все же «живут за счет страны», получая отчисления и гонорары. На тех, кто «поливает грязью» государство, необходимо реагировать — возможно, принимая изменения в законодательство, считает он.

«Когда говорят: излишняя мера, связанная с конфискацией [имущества], — речь идет о негодяях, кто нарушил закон, о тех, кто нанес вред. И за это [они] должны понести ответственность. Как правило, другие меры наказания до них не долетают», — сказал Володин.

Спикер подчеркнул, что нужно индивидуально решать вопрос о конфискации имущества уехавших граждан, «с пониманием того, что кто из них натворил». В Госдуме уже начали работу в этом направлении, заявил Володин.

С предложением отобрать имущество «у всех граждан России, кто покинул страну и критикует ее», в прошлом году выступил сенатор Сергей Цеков. По его мнению, конфискованную собственность стоит отправить на нужды участников военной операции на Украине. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество покинувших страну россиян для предоставления жилья детям-сиротам.

Идею раскритиковал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Предложение Цекова он назвал эпатажным: по словам Клишаса, это противоречит Конституции, а потому невозможно. По российским законам конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход, подчеркнул сенатор.

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Володин говорил, что заявления уехавших «негодяев», критикующих спецоперацию, можно расценивать как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию вооруженных сил, и предложил внести в Уголовный кодекс пункт, позволяющий отбирать у них имущество как у преступников. Клишас допустил, что такой подход возможен, однако подчеркнул, что вначале нужно сформулировать составы уголовных преступлений.

Теги
Вячеслав Володин Госдума конфискация конфискация имущества
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