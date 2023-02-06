Зеленский сообщил о подготовке мер для получения большего числа оружия

Власти Украины готовят решения и переговоры, чтобы получить больше оружия и поддержки от международных партнеров, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, дать Украине больше международной поддержки, больше оружия. Запланированы как публичные, так и непубличные форматы работ», — сказал Зеленский.

В конце января несколько западных стран пообещали поставить Украине танки, Причем США отправят танки Abrams, а Германия, Польша и другие намерены передать танки Leopard. По словам украинского посла во Франции Вадима Омельченко, в общей сложности западные страны пообещали 321 танк.

После этого Зеленский заявил, что Украина будет добиваться также поставок дальнобойных ракет и самолетов. 3 февраля США выделили Киеву очередной пакет военной помощи, в который вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, беспилотники Puma. При этом западные страны пока отказываются поставлять Украине самолеты-истребители.

Президент России Владимир Путин, комментируя очередной пакет военной помощи Киеву от Вашингтона, сказал, что Москве «есть чем ответить» и применением бронетехники «дело не закончится».