Военных Колумбии заинтересовал пролет над страной воздушного шара

ВВС сообщили о пролетевшем над Колумбией похожем на воздушный шар объекте

Колумбия (Фото: NASA)

Над Колумбией утром 3 февраля пролетел объект, характеристики которого похожи на воздушный шар, военно-воздушные силы страны отслеживали его, пока он не покинул колумбийское воздушное пространство, сообщает пресс-служба ВВС, подтверждая появившиеся ранее публикации.

Объект вошел в воздушное пространство Колумбии в северной части страны на высоте более 55 тыс. футов (16 764 м) и двигался со средней скоростью 25 узлов (46,3 км/ч). Поскольку он покинул воздушное пространство, ВВС сделали вывод, что объект не представлял угрозы для национальной безопасности или безопасности полетов.

«Ведомство проводит соответствующие расследования и координирует свои действия с различными странами и учреждениями, чтобы установить происхождение объекта», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на фоне появления в небе над США китайского аэростата. Он был замечен 2 февраля на высоте 60 тыс. футов (18 км) над штатом Монтана, где расположены шахты для ядерных ракет. Пекин назвал воздушный шар гражданским объектом, который использовался в метеорологических целях.

4 февраля, как передает ABC News, аэростат перемещался в районе штатов Северная Каролина и Южная Каролина. Изначально воздушный шар решили не сбивать, поскольку он имеет большие размеры, а его обломки нанесли бы ущерб, поясняли в Пентагоне. В тот же день военные США сообщили о втором китайском аэростате-разведчике над Латинской Америкой.

Однако позднее военные США сбили воздушный шар у побережья Северной Каролины. В территориальных водах была проведена операция по подъему обломков аэростата, размер которого, как сообщало агентство Associated Press, сравним «с тремя школьными автобусами». Агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников писало, что зонд может быть частью широкой шпионской программы КНР.

МИД Китая выразил США решительный протест из-за уничтожения зонда. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что китайская сторона попросила Вашингтон решить вопрос «спокойно, профессионально и сдержанно».

В связи с появлением воздушного шара госсекретарь Энтони Блинкен отложил запланированную поездку в Китай. В Госдепартаменте обвинили Китай в нарушении суверенитета и международного права.