«Яндекс» решил открыть собственный офис в Турции

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«Яндекс» с 1 марта откроет офис в Турции для развития своих сервисов на рынке этой страны. Об этом РБК сообщили в компании.

«Мы давно развиваем бизнес в Турции. Например, местным пользователям уже доступны картографические и логистические сервисы. Этот офис будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке», — сказал представитель «Яндекса».

О том, что компания намерена запустить в Турции хаб, который будет включать коворкинг и офис, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Его откроют в Стамбуле, уточнял собеседник агентства. Сотрудников, по его словам, переведут туда в течение трех месяцев.

Офисы «Яндекса» расположены в 20 городах России, включая Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск и Екатеринбург, говорится на его сайте. Кроме того, у компании есть филиалы в Белоруссии (Минск), Казахстане (Алматы), Швейцарии (Люцерн), Нидерландах (Амстердам), Китае (Шанхай) и США (Ньюберипорт). Также «Яндекс» открыл офисы в Тель-Авиве и Праге.

В ноябре компания сообщила, что совет директоров нидерландской Yandex N.V. (головная структура для группы «Яндекс») начал изучать возможности изменения структуры владения и управления компанией «в свете текущей геополитической обстановки». Слухи о возможном разделе «Яндекса» на российскую и международную части обсуждались с лета 2022 года, однако представители компании долгое время отказывались от комментариев.

Впоследствии в «Яндексе» заявили, что совет директоров рассматривает возможность создания международных подразделений для нескольких сервисов, включая беспилотные и облачные технологии, платформу по разметке данных и образовательных сервисов. Yandex N.V. должен был выйти из состава акционеров всех других бизнесов «Яндекса», включая поиск, сегменты рекламы, электронной коммерции, логистики, доставки еды, развлекательных сервисов, такси, каршеринга и других как в России, так и на международных рынках.

В начале декабря на работу в «Яндекс» перешел бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Он рассказал, что принял предложение компании стать советником по корпоративному развитию. В конце 2022 года «Яндекс» покинул сооснователь корпорации Аркадий Волож, попавший под санкции Евросоюза. После ухода он стал внешним консультантом, говорили РБК в компании.