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«Яндекс» объяснил регистрацию международного бизнеса с десятью стартапами

«Яндекс» назвал международный бизнес Beyond ML своим внутренним экспериментом
«Яндекс» YNDX ₽1 864 +1,65% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Компания Beyond ML — «один из внутренних экспериментов» «Яндекса», созданный для продвижения b2b-сервисов и технологий. Так в компании прокомментировали РБК расследование RTVI о международном бизнесе «Яндекса» для нивелирования «страновых рисков» и продолжения работы в Европе и США.

«Программа внутренних экспериментов работает внутри «Яндекса» много лет. На ранних стадиях для них часто используются самостоятельные бренды. Beyond ML, как и некоторые другие эксперименты, использует решения «Яндекса» на основе лицензий — это стандартная практика для развития внутренних проектов», — объяснили в «Яндексе», подчеркнув, что сооснователь компании Аркадий Волож никак не связан с Beyond ML.

Как выяснил RTVI, компания Beyond ML зарегистрирована в Ереване 30 марта 2022 года и оформлена на топ-менеджеров «Яндекса» Максима Загребина (руководитель «Яндекс Поиска») и Дмитрия Степанова (директор по новым продуктам «Яндекса»). Стартапами из портфеля Beyond ML руководят сотрудники, которые после февраля 2022 года покинули «Яндекс». У компании есть подразделения в Нью-Йорке, Белграде и Севилье, ей принадлежит десять технологических стартапов в сфере машинного обучения по всему миру.

В ноябре «Яндекс» опубликовал вакансию на HeadHunter в свой новый стартап Lawrify, но на официальном сайте этого проекта говорится, что он принадлежит компании Beyond ML, обращает внимание RTVI. Еще одна вакансия — в b2b-стартап Smelter, который тоже принадлежит Beyond ML, — опубликована на сайте «Яндекса».

Другое юридическое лицо компании, Beyond ML Inc., зарегистрировано в Ньюберипорте (штат Массачусетс, США) в августе. Его президент — Загребин, директор — Степанов, а компания зарегистрирована по тому же адресу в Ньюберипорте, что и офис «Яндекса».

Источник RTVI в «Яндексе» утверждает, что ни Загребин, ни Степанов, ни другие руководители стартапов Beyond ML не ушли из «Яндекса», хотя в их профилях на LinkedIn значится обратное. «В начале лета, кажется, в мае—июне, был «Кворум» (еженедельная встреча сотрудников бизнес-группы «Поиска, рекламных и облачных технологий». — РБК), на котором выступал Загребин. Он там рассказал, что «Яндекс» зарегистрировал юрлицо Beyond ML под международные проекты», — рассказал собеседник канала.

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В распоряжении RTVI оказался скриншот с расшифровкой встречи. В тексте под заголовком «Про страновые риски» говорится: «Мы используем юрлицо Beyond ML. Также сделали отдельный бренд Neurodub, чтобы свободнее экспериментировать». При этом Загребин на «Кворуме» сказал, что компания не хочет делать бренд Beyond ML «сколько-нибудь заметным».

«После начала конфликта на Украине очень быстро стало понятно, что продолжать делать это под брендами, ассоциированными с «Яндексом», невозможно. По этим причинам и стали появляться другие бренды, в том числе этот», — пояснил RTVI источник, близкий к руководству «Яндекса».

В «Яндексе» подчеркнули, что Beyond ML не связан с «возможными изменениями структуры «Яндекса», о которых сообщалось ранее». В конце ноября компания сообщила, что начала изучать возможности изменения структуры владения и управления «в свете текущей геополитической обстановки». По данным источников РБК, один из вариантов предполагает раздел на российскую и международные части, еще один собеседник утверждал, что «рассматривается выделение нескольких международных частей».

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